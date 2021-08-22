عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة الإسبانية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خصوصًا على الصعيد الاستثمارى، تعزيزًا لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة فى العديد من القطاعات فى مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية.
وأشاد الرئيس من جانبه بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى التعاون المتبادل فى مختلف المجالات، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة.
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