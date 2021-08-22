عاوز طفل يا رب.. لافته خلال احتفالات السيدة العذراء بدرنكة تثير التعاطف

جدة - نرمين السيد - أثارت صورة لافتة "عاوز طفل يا رب" التى رفعها أحد الأشخاص خلال احتفالات الليلة الختامية لصيام السيدة العذراء بدير العدرا بدرنكة فى أسيوط، التعاطف والدعوات عبر انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى، خصوصًا موقع "فيسبوك".





ونشر أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة للافتة رفعها أحد الأشخاص خلال الاحتفالات بدير العذراء بدرنكة مكتوب عليها "عاوز طفل يا رب" وهو ما لاقى تعاطفا ودعوات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى وانهالت عليه التعليقات بالدعاء والتضرع إلى الله لتحقيق أمنيته وأن يرزقه بمولود ويرزق كل محروم من الأبناء.

وعلق أحد الرواد: "ربنا يفرح كل اللى ملوش نسل ببركة أمنا العدرا"، وأضاف آخر: "ربنا يرزقه الذرية الصالحة" فيما دعت آخرى: "ربنا يديه هو وكل محروم.. يارب" بينما كتب آخر: "قلبى اتخلع لما شوفت الصورة.. ربنا يديك ويدى كل محروم ومحتاج".

وشارك مساء أمس السبت، الآلاف فى احتفالات الليلة الختامية لصيام السيدة العذراء بدير السيدة مريم بجبل درنكة فى أسيوط، تزامنًا مع ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمغارة بحضن الجبل للاحتماء من بطش الرومان، اختتم المسيحيون احتفالاتهم بصوم العذراء بدير جبل درنكة الذى استمر 15 يومًا وحرص المشاركون على أداء الصلوات والاستمتاع بالخلوات الروحية بالقرب من المغارة التى احتمت بداخلها العائلة المقدسة أثناء فترة تواجدها بالجبل إذ يعد من أهم الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة خلال تواجدها فى مصر.