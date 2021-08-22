بالبنط العريض : منظمة «رايتس وتس» تلقت تبرعات من شركة انتهكت حقوق العمال

جدة - نرمين السيد - ووجه فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، لمدير رايتس ووتش رسالة احتوت على "المبادئ لا تتجزأ"، وأشار إلى أن موقع "إنترست الأمريكى" نشر فى 2 مارس 2020، تقريرًا تحت عنوان " حصلت منظمة هيومن رايتس وتش على أموال من رجل أعمال عربى بعد توفيق ممارساته فى العمل القصرى"، وأوضح أن التقرير كتبه مراسل الأمن القومى الأمريكى بعد إطلاعه على رسالة بريد إلكترونى.
وتابع :"فى عام 2012 أرسلت إحدى الشركات المملوكة لرجل أعمال عربى يملك سلسلة من الفنادق والشركات متعددة الجنسيات شكاوى إلى منظمة هيومن رايتس وتش بسبب الانتهاكات ضد العمال".
وذكر فاروق أن مدير المنظمة ذهب بنفسه، والتقى برجل الأعمال الذى تبرع للشركة 470 ألف دولار، وطلب منه عدم استخدام الأموال فى دعم حقوق المثليين.
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