بعد انفجار قولونه..تطورات الحالة الصحية لنضال الشافعي

/646588/بعد-انفجار-قولونهتطورات-الحالة-الصحية-لنضال-الشافعي

تعرض الفنان نضال الشافعي في الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية مفاجأة بعد نشوب خلافات بينه وبين منتج فيلم "ميني بار"، وتعرض أثناء التصوير لإنفجار في القولون نقل على إثره أحد المستشفيات في المهندسين.

دوت الخليج يكشف تطوات الحالة الصحية لنضال الشافعي

وتعرض الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية نتيجة إصابته بثقب في القولون نتيجة عصبية شديدة خلال الفترة الأخيرة، وتشهد حالة الشافعي تطور ملحوظ ومن المقرر خروجه من المستشفى خلال يومين فقط.

قصة فيلم « ميني بار» سبب أزمة نضال الشافعي

وصرحت زوجة نضال الشافعي لأحد المصادر أن إصابته جاءت بسبب عصبينة في فيلمه الأخير الذي كان يصوره قبل أزمته الصحية وهو فيلم ميني بار.

تدور أحداث فيلم « ميني بار» بالمرتبة الأولى في إطار أكشن كوميدي، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة فتغير حياتهم في يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي وغيرها.

ويشارك في الفيلم مجموعة من الأبطال منهم نضال الشافعى، مدحت تيخا، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب -رحمة الله- ومجموعة من الوجوه الصاعده ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربينى، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكى وآخرين ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.

صلاح عبدالله مدير ملهى ليلي بفيلم «ميني بار»

كشف الفنان صلاح عبدالله عن دوره في فيلمه الجديد «ميني بار» الذي يشارك به بجانب عدد من الفنانين أبرزهم نضال الشافعى ومدحت تيخا ومن ومن إخراج محمد خضري.

ويجسد صلاح عبدالله خلال أحداث فيلم «ميني بار» دور شخص يدعى حجاج يعمل مدير ملهى ليلى لأحد الأماكن السياحية المرخصة التى تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية التى تقدم على هذا المسرح الغنائى الإستعراضي.

وأشار صلاح عبد الله أن الملهى الليلى يحتضن بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث عن طريق نماذج مختلفة بالمجتمع، فلذلك يسعى من خلال هذه الحبكة إلى توصيل رسالة فنيه للجمهور، هدفها ظهور بعض الشرائح التى يتعرضون لتغيرات وظروف إجتماعيه تقلب حياتهم رأسًا على عقب، لتعطى درسًا صريحًا وواضحًا بالحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الإجتماعية.