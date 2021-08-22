/646586/بالمواعيد-والمواجهات-منافسات-دور-الـ-16-فى--كأس-الأردن

تنطلق غداً الإثنين لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس الأردن بكرة القدم، والتي تقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل

وتتطلع الفرق المشاركة إلى المنافسة على لقب المسابقة والتي هى ثاني أهم البطولات المحلية وتتيح لبطلها تمثيل الكرة الأردنية خارجيا.

مواجهات كأس الأردن :

الصريح X السلط

وستقام المباراة على ستاد الحسن باربد، غدا الإثنين، فى مواجهة قوية حيث يتطلع كل فريق إلى حسم التأهل.

العربي X شباب العقبة

وتقام المباراة غدا الإثنين، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء

يذكر أن فريق العربي قد تأهل بعد فوزه على الطرة بفارق ركلات الترجيح، فيما تأهل شباب العقبة على حساب كفرسوم حيث اجتازه بنتيجة "2-1".

شباب الأردن X سحاب

وتنطلق المباراة بعد غدٍ الثلاثاء، على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.

جدير بالذكر أن فريق سحاب قد تأهل بعد تخطيه الخالدية بهدف وحيد، فيما تأهل شباب الأردن بفوزه على حرثا بهدفين نظيفين.

الفيصلي و الرمثا

وستقام تلك المواجهة القوية بين الفيصلى والرمثا على ستاد عمان الدولي.

وكان الفيصلي قد تأهل على حساب اتحاد الرمثا بعد أن تفوق عليه بنتجية "6-1"، فيما فاز الرمثا على اليرموك بفارق ركلات الترجيح

معان والبقعة

وتنطلق تلك المواجهة ي بين فريقى معان والبقعة يوم الثلاثاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتواجد فريق معان فى هذا الدور بعد أن أقصى فريق دار الدواء بهدف وحيد، فيما فاز البقعة على سحم بفارق ركلات الترجيح.

الحسين اربد X أدر

ويلتقي فريق الحسين اربد الأربعاء المقبل مع أدر على ستاد الحسن باربد، فى مواجهة يراها الكثير فى متناول فريق الحسين

وتأهل الحسين اربد لهذا الدور بعد تخطى فريق الهاشمية "5-0"، فيما تأهل أدر بعد إلغاء مباراته أمام ذات راس، حيث طلب الأخير عدم المشاركة في مسابقات الموسم الحالي.

الجليل X الوحدات

ويلتقي الوحدات الأربعاء المقبل نظيره فريق الجليل على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وصعد فريق الوحدات لهذا الدورى على حساب شباب حوارة بعدما تغلب عليه بنتيجة (4-1)، فيما تخطى الجليل نظيره الكرمل بهدف وحيد.

الجزيرة و الأهلي

,تختتم لقاءات دور الستة عشرة يوم الأربعاء المقبل، بالمواجهة القوية التى ينتظرها عشاق الكرة الأردنية ، والتى تجمع بين فريقى الجزيرة والأهلي على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.

جدير بالذكر أن فريق الجزيرة صعد لهذا الدور بعد فوزه على فريق منشية بني حسن بهدفين دون رد، فيما فاز الأهلي على شباب الحسين بهدف وحيد.