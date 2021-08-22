/646585/130-ألف-من-أطفال-المدارس-يحضرون-بارالمبياد-طوكيو-2020

يعتزم منظمو دورة الألعاب البارالمبية (لذوي الاحتياجات الخاصة) في العاصمة اليابانية طوكيو السماح لآلاف من أطفال المدارس بالدخول إلى الساحات والملاعب، بعدما تقرر منع حضور المتفرجين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصرح ماسا تاكايا، المتحدث بإسم اللجنة المنظمة للدورة، اليوم الأحد "نحن على استعداد تام لاستقبال أطفال المدارس".

عدد حضور الجمهور

من المتوقع أن يحضر حوالي 130 ألف تلميذ وتلميذة الدورة البارالمبية، التي تبدأ بعد غد الثلاثاء، وسط بروتوكولات مشددة ضد جائحة كورونا.

من جانبه، قال كريج سبينس، المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية، إن اللجنة لم تكن لتؤيد مفهوم قيام أطفال المدارس بملء المدرجات إذا لم يكونوا مقتنعين بسلامتهم.

وأوضح تاكايا لوكالة الأنباء الألمانية، أنه على عكس المتفرجين العاديين الذين سافروا من مناطق مختلفة، يمكن فحص الفصول الدراسية بشكل أفضل.

قواعد حضور الجمهور

تبدو الاختبارات والكمامات والمقاعد التي تراعي التباعد الاجتماعي ضرورية، ولكن مازال هناك انتقادات في اليابان لهذه الخطوة.

وارتفعت معدلات الإصابة في طوكيو والمناطق اليابانية الأخرى إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بات الوضع أسوأ مما كان عليه خلال الألعاب الأولمبية التي اختتمت في الثامن من آب/أغسطس الجاري.

وجاءت قائمة البعثة المصرية المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق فعالياتها يوم 24 من شهر أغسطس الجاري كالتالي:

منافسات رفع الأثقال

1- محمود صبري

2- شريف عثمان

3- طه عبد المجيد

4- محمد الالفاط

5- هاني عبد الهادي

6- محمد السيد

7- عمرو فاروق

8- جيهان غريب

9- فاطمه قرني

10- فاطمه عمر ابو عيشه

11- أمل حنفي

12- جيهان جلال

13- أماني الدسوقي

14- رانده تاج الدين

15- ريحاب رضوان

منافسات السباحة

16- يوسف السيد

17- زياد كحيل

18- أيه الله ايمن

19- ملك حسين

منافسات تنس الطاولة

20- سامح عبد العزيز

21- أيمن زناتي

22- ابراهيم حمدتو 23- سيد يوسف

24- فايزه عبد الحافظ

25- هناء حماد

منافسات ألعاب القوى

26- محمد رمضان

27- حمادة سيد على

28- دينا محمد على

منافسات دورة الباراتايكوندو

29- محمد الزيات

30- سلمى علي

منافسات الريشة الطائرة

31- أحمد الدكروري

منافسات كرة الطائرة جلوس

32- هشام الشويخ

33- عبد النبى عبداللطيف

34- حسام مسعود

35- أحمد عبد الجليل

36- محمد ابواليزيد

37- محمد عبد المعطى

38- أحمد خميس

39- أشرف زعلول

40- صلاح عطا

41- مطاوع عبد الباقى

42- أحمد عبد الفتاح

43- السيد موسى

منافسات كرة الهدف سيدات

44- اسراء جاد الكريم

45- اسراء عزالدين

46- جهاد عزالدين

47- حسناء الجابرى

48- أية عبدالله

49- حنان مصطفى ابراهيم