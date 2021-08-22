الموت يفجع 3 مشاهير في أقل من 24 ساعة..محمد رمضان في المقدمة

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حل بالوسط الفني في أقل من 24 ساعة الماضيين أحداث مفجعة سببها الأول والأخير هي الوفاة، اذ توفى في يوم واحد 3 أشخاص يرتبطوا ارتباطا وثيقا بنجوم الفن والمشاهير وهم حماة الفنان محمد رمضان وبعدها جدة الفنانة جميلة عوض واختتمها الفنان لطفي لبيب.

دوت الخليج يرصد 3 نجوم أفجعهم الموت في أقل من 24 ساعة

توفت مساء أمس السبت والدة نسرين السيد عبد الفتاح زوجة الفنان محمد رمضان الأمر الذي جعله يعود إلى منزله بالقاهرة وذلك بعد ساعات من انتهاء حفله مساء أمس الذي أقيم في مدينة جولف بورتو مارينا بمنطقة الساحل الشمالي

يستعد مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر لإستقبال عزاء حماة الفنان محمد رمضان خلال الوقت الحالي.

وفاة جدة جميلة عوض

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم والدة الفنانة راندا وجدة الفنانة جميلة عوض وجاء نبأ الوفاه من خلال حساباتهم الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكتبت الفنانة راندا عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض»، وأعادة الفنانة جميلة عوض نشر المنشور عبر حسابها هي الأخرى، وتم تشييع جثمان الراحلة من مسجد الأرقم بمدينة نصر، بعد صلاة الظهر.

وفاة ماهر لبيب

ورحل عن عالمنا اليوم أحد كبار الفنانين داخل الوسط الفني النجم ماهر لبيب عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه عددًا من الأعمال الفنية المتميزة، ومن المقرر تشييع جثمان الراحل غدا الإثنين الموافق 23 من شهر أغسطس من كنيسة مارجرجس هليوبوليس بمصر الجديدة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وسيقام أيضًا العزاء بنفس قاعة الكنيسة في تمام الساعة السابعة مساء وتنظر عائلة الفنان ماهر لبيب عودة نجله من السفر لإستكمال إجراءات الدفن والجنازة.

وكان قد أعلن الأب بطرس دانيال نبأ وفاة لطفي لبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "خالص التعازي القلبية لرحيل الفنان القدير ماهر لبيب الذي يعد من رواد الميديا المسيحية، وأحد أيقونات الدراما نياحًا لروحه الطاهرة، وخالص العزاء والمواساة لأسرته وجمهوره ومحبيه".