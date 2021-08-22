/646582/ديربي-البريميرليج-تشيلسي-يسحق-أرسنال-بثنائية-نظيفة-فيديو

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.

ولمشاهدة الهدف الأول الذي احرزه لوكاكو اضغط

ولمشاهدة الهدف الثاني الذي أحرزه اضغط

جوووول ريس جيمس pic.twitter.com/AkWoTdPm9d — 𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥𝐥𝐚𝐡 | 🇮🇹 عبدالله (@220ou1) August 22, 2021

ويسعرض دوت الخليج التفاصيل:

تعد تلك المباراة من فى أقوى مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق تشيلسي بثنائية نظيفة، وافتتح الأهداف روميلو لوكاكو المنضم حديثا لفريق للبلوز.

ودخل أرسنال، المواجهة اليوم بعدما تعرض لخسارة مفاجئة وقاسية فى الجولة الأولى أمام برينتفورد الصاعد حديثا هذا الموسم بهدفين دون مقابل، بينما نجح تشيلسي فى الفوز على كريستال بلاس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحتل وصافة ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد المتصدر.

تشكيل آرسنال أمام تشيلسى :

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس – روب هولدينج - بابلو ماري - تيرني.

خط الوسط: لوكونجا - تشاكا - سميث روي.

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي - نيكولاس بيبي - ساكا.

ويجلس الدولى المصرى محمد الننى على مقاعد بدلاء آرسنال ضد تشيلسي

تشكيل تشيلسي ضد آرسنال

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: ازبيلكوتا - روديجير – كريستينسين - رييس جيمس.

خط الوسط: ماركوس الونسو - كوفاسيتش - جورجينيو.

خط الهجوم: كاي هافيرتز – روميلو لوكاكو - ماسون ماونت.

تصريحات فان دايك

وقال فان دايك، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "رغم أن مباراة بيرنلي انطلقت في وقت مبكر، فإن عودة المشجعين تمثل ضجة كبيرة، ونحن جميعًا نستمتع بذلك".

وأضاف: "نأمل أن يكون الحضور الجماهيري طبيعيًا مرة أخرى، لأننا بحاجة إلى الجماهير، سواء في المباريات التي تقام على أرضنا، أو اللقاءات الخارجية، نحن بحاجة إلى أجواء المشجعين، لقد رأينا كيف ترتبط كرة القدم بالجماهير، أنا سعيد فقط بعودة الجميع".

وتابع فان دايك: "إن الفوز في أول مباراتين بدون استقبال أهداف أمر جيد، وشيء يمكن البناء عليه".

واكمل: “لدينا خط هجوم قوي ومن أقوى الهجوم في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم في أول جولتين وفي خط الدفاع، وهذا فقط في بداية الموسم ولم نقدم كل مالدينا بعد”.

وواصل: "لم نصل إلى المستوى الذي نسعى إليه بعد، إننا نعترف بذلك، لكن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به أن نحاول الفوز بالمباراة التي نخوضها، وهذا ما فعلناه ضد بيرنلي".

واختتم: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية، لأنهم يلعبون بطريقة معينة، ويجعلون الأمر صعبًا علينا من خلال الكثير من المعارك الجسدية، إنه تحدٍ مختلف تمامًا عن لقاء الأسبوع الماضي".