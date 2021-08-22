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رحل عن عالمنا اليوم أحد كبار الفنانين داخل الوسط الفني النجم ماهر لبيب عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه عددًا من الأعمال الفنية المتميزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تشييع جثمان وعزاء الفنان ماهر لبيب

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل غدا الإثنين الموافق 23 من شهر أغسطس من كنيسة مارجرجس هليوبوليس بمصر الجديدة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وسيقام أيضًا العزاء بنفس قاعة الكنيسة في تمام الساعة السابعة مساء وتنظر عائلة الفنان ماهر لبيب عودة نجله من السفر لإستكمال إجراءات الدفن والجنازة.

وكان قد أعلن الأب بطرس دانيال نبأ وفاة لطفي لبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "خالص التعازي القلبية لرحيل الفنان القدير ماهر لبيب الذي يعد من رواد الميديا المسيحية، وأحد أيقونات الدراما نياحًا لروحه الطاهرة، وخالص العزاء والمواساة لأسرته وجمهوره ومحبيه".

نبذة عن لطفي لبيب

وبدأ الفنان ماهر لبيب، مشواره الفني في منتصف السبعينيات، وجسد العديد من الأدوار الثانوية في السينما والتليفزيون، ومن أشهر أعماله مسلسل أحلام الفتى الطائر، ويوميات ونيس، ووجه القمر، كما جسد شخصية المحقق وكيل النيابة في فيلم كراكرون في الشارع بطولة الزعيم عادل إمام ويسرا.

كما شارك ماهر لبيب في العديد من الأعمال الدرامية وأبرزها: أحلام الفتى الطائر، يوميات ونيس، وجه القمر، رد قلبي، نحن لا نزرع الشوك، الجذور، أدهم وزينات وثلاث بنات، حارة الطبلاوي، كما شارك في الجزء الأول من مسلسل نسر الشرق.

من أبرز أفلام ماهر لبيب التي شارك فيها: دقة زار، المواجهة، لعدم كفاية الأدلة، الشيطانة، كما أبدع ماهر لبيب على المسرح من خلال مشاركته في الأعمال المسرحية، وأبرزها: كلام فارغ، وزيارة بلا موعد.