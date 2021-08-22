/646579/علي-فرج-يخسر-نهائي-بطولة-بريطانيا-للاسكواش

تعرض علي فرج، بطل مصر في الأسكواش ولاعب فريق وادي دجلة، والمصنف الثاني عالميا، للهزيمة في بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش على يد النيوزيلندى بول كول المصنف الرابع عالميًا.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل هزيمة علي فرج:

هزيمة علي فرج

خسر علي فرج نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس.

وحصل النيوزلاندي عل جوائز تبلغ 175 ألف دولار، وذلك بتتويجه بالبطولة، حيث قامت اللجنة المنطوة للبطولة بتحديد ذلك المبلغ لكل من: الفائز بمنافسات الرجال، والفائز بمنافسات السيدات.

وفاز بول كول على الدولي المصري على فرج، بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوط وحيد، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-6, 11-6, 11-8.

توجت نور الشربيني ببطولة بريطانيا للاسكواش، والتي أقيمت في بريطانيا، وانطلقت يوم 16 من شهر أغسطس الحالي، وانتهت اليوم الأحد، الموافق 22 من نفس الشهر.

وحصلت على جوائز بقيمة 175 ألف دولار، حيث حددت اللجنة المنظمة للبطولة تلك القيمة للفائز ببطولة السيدات أو الرجال.

وحققت نور الشربينى الفوز على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 13-11, 5-11, 11-7، 11-2.

بطولة إفريقيا

حققت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة نادي وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميًا لسيدات الإسكواش، كما نجحت نور الشربيني لاعبة المنتخب المصري للإسكواش، في التأهل للدور النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الإسكواش.

مسيرة الطرفين للنهائي

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور نصف النهائى على زميلتها بوادى دجلة هانيا الحمامى المصنفة السابعة عالمياً، بنتية 3-0، في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-5, 11.

وصعدت "الشربيني" للنهائي عقب فوزها على الأمريكية من أصول مصرية "أماندا صبحي" بنتيجة 3 - 1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11 - 7، 9 - 11، 11 - 2، 11 - 6"، في مباراة استغرقت 37 دقيقة من اللعب.

بذلك تلتقى نوران فى المباراة النهائية مع مواطنتها نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً فى قمة الاسكواش المصرى والعالمى، بنهائى مكرر من بطولة العالم الماضية.

بطولة بريطانيا للأسكواش

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.

حقق علي فرج المصنف الأول عالميا لقب كأس العالم رجال للمرة الثانية في مسيرته في المباراة النهائية ضد محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا ، ليثبتوا أن الإسكواش هي لعبة عالمية مصرية الصنع.