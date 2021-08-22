كاف يوقع عقوبات على الرجاء المغربى قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع عقوبات على نادي الرجاء البيضاوي المغربي عقب أحداث نهائي بطولة الكونفدرالية ضد شبيبة القبائل الجزائرى، ونشر الكاف بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه قرارت لجنة الانضباط التي اجتمعت قبل أيام وجاءت القرارات كالتالي..

توقيع غرامة على نادى الرجاء قدرها 8 آلاف دولار بسبب السلوك غير الرياضي لمشجعيه عقب اقتحامهم أرض الملعب في كوتونو، بنين، بجانب غرامة 5 آلاف أخرى بسبب تواجد بعض مسؤولي الرجاء الرياضي غير المصرح لهم بالتواجد فى منصة التتويج خلال تسليم الميداليات وذلك بعد تجاوز رجال الأمن.

فى الوقت نفسه، تغريم نادي شبيبة القبائل 8 آلاف دولار بسبب السلوك غير الرياضي واقتحام جماهيره أرض الملعب.

ووجهت لجنة الانضباط بالكاف اللوم على رجال الأمن في بنين وقالت في البيان: "هناك رد فعل ضعيفًا من فريق الأمن في بنين، وأن المنظمين لم يتمتعوا بالكفاءة المتوقعة." وتم توقيع 10 آلاف دولار على الاتحاد البنيني لكرة القدم بسبب ما وصفته اللجنة بـ"الفشل الأمني".

ويستعد الرجاء البيضاوي لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي يوم 24 سبتمبر المقبل في الدوحة.