الأنبا تادرس يختتم نهضة صوم العذراء مريم ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - ونظمت كنيسة السيدة العذراء مريم، نهضة روحية تضمنت صلوات عشية وتسبحة وعظات وقداسات يومية، وسط حضور عدد من الشعب لنيل البركة. وصلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، يشاركه عدد من الآباء الكهنة صلوات رفع بخور عشية "إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم". وقام الأنبا تادرس بعمل الحنوط وتطييب الأنبوبة التى تحوى بداخلها جزء من رداء أم النور، كما طاف الآباء الكهنة والشماسة أرجاء الكنيسة حاملين أيقونتها والأنبوبة التى تحوى بداخلها جزء من رداءها وسط تراتيل ومدائح وتماجيد العذراء. واختتم مطران بورسعيد، العشية بكلمة روحية تحدث فيها عن فضيلتى الاتضاع والاحتمال فى حياة العذراء مريم.

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