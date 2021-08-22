تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الصحة والسكان، تدعو وزارة الهجرة المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، إلى التسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكافة البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها وفقا لما أعلنته السيدة وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي اليوم .
وأضافت وزارة الهجرة أن هذا التنسيق جاء عقب تلقي العديد من الاستغاثات والمناشدات من المسافرين والمتلقين للقاح غير معتمد لدى الدول، وفي هذا الصدد، فقد طالبت وزارة الهجرة المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد، بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي:
https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7
موضحين خلالها مكان تلقيه التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.
وأوضحت وزارة الهجرة أن وزارة الصحة قد أعلنت من قبل اتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المواطنين الراغبين في السفر حيث سيتم تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين لمتلقي لقاح أسترازينيكا من المسافرين؛ إلى 4 أسابيع، والمسجلين عبر منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة تطالب المسافرين المتلقين ”لقاح كورونا غير معتمد” بالتسجيل لديها للحصول على... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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