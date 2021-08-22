وزير التنمية المحلية: انطلاق الخطة التدريبية للوزارة الأسبوع الحالى ب 7 دورات...

تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ببناء قدرات كافة العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين....

انطلقت الأسبوع الحالى الخطة التدريبية الجديدة لوزارة التنمية المحلية وتتضمن دورات الأسبوع الأول تدريب 156من خريجى دورات إعداد المدربين TOT في 7 دورات تخصصية لمدة إسبوعين للإستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن دورات إعداد المدربين TOT تتضمن مجالات نظم المعلومات الجغرافية GIS ، و ادارة المشروعات PMP، و تصميم الشبكات Net works ، و تحليل البياناتSPSS ، و بناء القدرات الشخصية و القيادية Soft Skills ،و ادارة الأزمات Crisis Management ، حماية الطفل وتهدف هذه الدورات إلى اعداد مدربين متخصصين من ابناء المحافظات يمكنهم اعاده تنفيذ الدورات في محافظاتهم كمدربين لها وبنفس محتوي الدورات التي ستتم في مركز سقاره بالاضافه الي الاستعانه بالمتميزين منهم كمدربين في تنفيذ نفس الدورات المدرجه في خطه سقارة للعام التدريبى الحالى.

و أشار اللواء محمود شعراوى أن الخطة التدريبية تتضمن 122 دورة يستفيد منها حوالى 6 آلاف متدرب من كافة المحافظات وتنفذ في 157 أسبوع تدريبى على مدار 11 شهر مؤكدا أن الخطة التدريبية الجديدة جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين في مركز سقارة مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء ، كما أن الخطة التدريبية الجديدة محدثة عن خطة العامة الماضى بنسبة تخطت 60 % حيث اشتملت خطة هذا العام على 32 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة وإضافة موضوعات جديدة .

وأوضح اللواء شعراوى أنه تم وضع خطة اختبارات تحديد المستوي على مدار الثلاثة أسابيع الماضية بواقع 18 اختبارا بمركز التنمية المحلية بسقارة واستهدفت 1350 مرشحا من المحافظات مشيرا الى انه تم توجيه السادة المحافظين بتكليف القيادات المكلفة بإدارة ملف التدريب وبناء القدرات بالمحافظة بإعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوي لكل العاملين بالمحافظة حتى مستوى القرية واتاحتها على البوابة الالكترونية للمحافظات والصفحات الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك ، لاستهداف جميع الدرجات الوظيفية والإدارية بالمحافظات من رئيس مركز وحى ومدينة وصولاً إلى رئيس الوحدة المحلية القروية وجميع الإدارات والقطاعات المستهدفة .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى إهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 مشددا على سعى الوزارة بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات .