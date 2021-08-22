وقال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن فكرة عرض هذه القطع تأتى ضمن الأفكار الجديدة التى تطرحها إدارة المتحف من خارج الصندوق لإثراء وتطوير العرض المتحفى به ولتخليد ذكرى موكب المومياوات الملكية؛ ما يعمل على جذب المزيد من الزوار، وخصوصًا الذين تابعوا هذا الحدث الاستثنائى وغيرهم من المهتمين بالأزياء.
وأشار إلى أن الزائرين أبدوا أعجابهم بهذه الفكرة، وقاموا بالتصوير بجانب هذه القطع، معربين عن سعادتهم بهذه الإضافة التى تذكرهم دومًا بهذا الحدث الذى أبهر العالم.
وكان المتحف القومى للحضارة المصرية قد استقبل فى شهر أبريل الماضى المومياوات الملكية فى موكب مهيب قادمة من المتحف المصرى بالتحرير، واحتفظ المتحف بعدد من اللوحات الدعائية الخاصة بالموكب تخليدا لهذه الذكرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحف الحضارة يعرض أزياء ومقتنيات من موكب المومياوات الملكية للزائرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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