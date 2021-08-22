متحف الحضارة يعرض أزياء ومقتنيات من موكب المومياوات الملكية للزائرين

جدة - نرمين السيد - يعرض المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط 4 قطع من الأزياء والإكسسوارات التى تم استخدامها بموكب المومياوات الملكية، بإلاضافة إلى النوتة الموسيقية والعصا الخاصة بقائد الأوركسترا فى منطقة الاستقبال بالمتحف، تخليدًا للاحتفالية الاستثنائية لموكب المومياوات الملكية، والتى جذبت جميع أنظار العالم فى شهر أبريل الماضى.





وقال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن فكرة عرض هذه القطع تأتى ضمن الأفكار الجديدة التى تطرحها إدارة المتحف من خارج الصندوق لإثراء وتطوير العرض المتحفى به ولتخليد ذكرى موكب المومياوات الملكية؛ ما يعمل على جذب المزيد من الزوار، وخصوصًا الذين تابعوا هذا الحدث الاستثنائى وغيرهم من المهتمين بالأزياء.

وأشار إلى أن الزائرين أبدوا أعجابهم بهذه الفكرة، وقاموا بالتصوير بجانب هذه القطع، معربين عن سعادتهم بهذه الإضافة التى تذكرهم دومًا بهذا الحدث الذى أبهر العالم.

وكان المتحف القومى للحضارة المصرية قد استقبل فى شهر أبريل الماضى المومياوات الملكية فى موكب مهيب قادمة من المتحف المصرى بالتحرير، واحتفظ المتحف بعدد من اللوحات الدعائية الخاصة بالموكب تخليدا لهذه الذكرى.