هيفاء أبوغزالة تلتقى وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية

جدة - نرمين السيد - أشارت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إلى حرص وفاء أبو بكر الكيلانى وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، على عقد لقاء مع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، خلال زيارتها إلى جمهورية مصر العربية، ويرافقها وفد رفيع المستوى من الوزارة ومندوبية دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية.





أوضحت السفيرة أبوغزالة، اهتمام الوزيرة وفاء بإعادة تفعيل دور دولة ليبيا فى العمل الاجتماعى التنموى العربى المشترك، وذلك من خلال المشاركة فى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفعاليته المختلفة، وكذلك تفعيل الاتحاد العربى للأخصائيين الاجتماعيين والذى تراجع دوره نظرًا للأحداث التى شهدتها دولة ليبيا.

من جانبها، رحبت أبوغزالة، بطرح الوزيرة الليبية، موضحة دور مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كالآلية العربية المعنية بكافة الموضوعات ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وتحسين حياة الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن دوره المهم فى مجالى الأسرة والطفولة منخلال اللجنتين التابعتين للمجلس.

وفى ضوء اهتمام الوزير وفاء الكيلانى، بموضوع الفقر المتعدد الأبعاد، أشارت السفيرة أبوغزالة إلى إطلاق القمة العربية للمركز العربى لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر فى الدول العربية، الذى سوف يُشكل الآلية العربية الفنية الداعمة للدول العربية فى هذا المجال، وبما يسهم فى الجهود العربية الرامية إلى القضاءعلى الفقر بمختلف أبعاده، وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030.

فى نهاية الاجتماع، أكد الجانبين على تعزيز التواصل والمشاركة الفاعلة فى الاجتماعات والفعاليات، كما تم التطرق إلىبعض الموضوعات التى يمكن طرحها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ولجنتى الأسرة والطفولة فى اجتماعهما المقبل، ذلك فضلاً عن مشاركة الوزيرة فى المؤتمر التفاعلى للأشخاص ذوى الإعاقة والتكنولوجيا الذى ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية" خلال الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة بمعرض إكسبو دبى يوم 3 ديسمبر 2021.