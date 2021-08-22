صور - انطلاق ثالث فعاليات خطة التعميم الخاصة بتنفيذ تدريبات «مشروع مودة»

جدة - نرمين السيد - انطلقت من محافظة البحيرة، اليوم الأحد، ثالث فعاليات خطة التعميم الخاصة بتنفيذ تدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى داخل الجامعات المصرية، بحضور رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح.





ووجه رئيس الجامعة الشكر لـ وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج على رعايتها للمشروع، مؤكدًا على أهمية هذه الدورات بالنسبة للمقبلين على للزواج مما يساعد فى بناء أسرة صالحة تكون نواة لمجتمع متحضر.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رندا فارس، مديرة المشروع القومى، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" إن هذه الورشة هى استمكال لبرامج إعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى إطار خطة تعميم المحتوى التدريبى لمشروع "مودة" على مستوى الجامعات المصرية.

ويستهدف التدريب إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استعدادًا لتنفيذ تدريبات مودة خلال الفصل الدراسى الأول لعام 2021- 2022.

وحاضر خلال الورشة الدكتور محمد فوزى مدرب بمشروع "مودة"، استعرض فيها الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية فى العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية.

ومن المنظور الصحى، حاضرت الدكتور تهانى حسن محمد مدرس بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بكلية التمريض بجامعة دمنهور، حيث تناولت الجوانب الصحية وأهمية الوعى الصحى فى الحفاظ على العلاقات الأسرية.

يذكر أن جامعة دمنهور هى تاسع جامعة يتم تضمينها فى البرنامج وأول جامعة فى استكمال خطة تعميم المحتوى التدريبى فى الجامعات المصرية.