الأعلى للقضاء يوافق على طلب النائب العام بنقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس الأعلى للقضاء فى جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على طلب المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة للعام القضائى 2021- 2022.





وكان النائب العام قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائى المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" فى جلسته المنعقدة بالثانى من شهر يونيو الماضى برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت "النيابة العامة" نقل إحدى عشرة قاضية للعمل "بالنيابة العامة" لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل "بالنيابة العامة". هذا، وقد وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل "بالنيابة العامة" خلال الفترة المذكورة:

1) أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).

2) إيمان سمير إبراهيم القمرى، (محامٍ عام).

3) مى حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).

4) نفرت محمد نبيل بهى الدين شهاب، (محامٍ عام).

5) ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمى، (رئيس نيابة أ).

6) إيرينى مجدى زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).

7) هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).

8) أمانى محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).

9) إنجى حسين على حسين، (رئيس نيابة أ).

10)إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).

11) منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).

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