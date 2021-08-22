195 ألف دولار جوائز.. فتح باب الترشح لجائزة السعودية للإدارة البيئية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا مقدما من الدكتورة غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية فى العالم الإسلامى 2021-2022، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).





وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الاهتمام بالعمل البيئى المشترك فى العالم الإسلامى، والانفتاح على التجارب العالمية فى حماية البيئة من منظور إسلامى، والحفاظ على مواردها، ومعالجة قضايا التنمية المستدامة بشكل عام من خلال التعرف على مزايا جهود الأفراد والمؤسسات المعنية بإدارة الموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

وأضاف التقرير أن المجالات التى تشتمل عليها الجائزة هى الأعمال المتميزة التى يقوم بها الأفراد والمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة العاملة فى مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة، تقديرا لمساهمتهم الكبيرة فى التوفيق بين البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال النهج المتكامل الذى يعزز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتماشى مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى استدامة موارد العالم لتلبية احتياجات الإنسان وازدهاره وامتيازه على الأرض.

وأفاد التقرير أن الجائزة تمنح كل عامين، على أن يتم الإعلان عنها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامى لوزراء البيئة، الذى تنظمه منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة والزراعة فى المملكة العربية السعودية.

وأوضح التقرير أن هذه الجائزة تشمل فى الدورة الثالثة لها أربعة فروع، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين فى كل فرع من قبل لجنة التحكيم، ويبلغ قيمة الجوائز 195 ألف دولار، يتم توزيعها على الفائزين فى الفروع الثلاثة الأولى، وهى:

1-فرع البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة.

2-فرع الممارسات والأنشطة الريادية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية فى الدول الأعضاء.

3-فرع الأنشطة الريادية للمرأة فى العمل البيئى، الذى تم استحداثه بهذه الدورة، فى إطار إعلان منظمة الإيسيسكو عام 2021 عاما للمرأة، وسيكون للمرأة ثلاث جوائز فى مجالات الإدارة البيئية الأساسية، وهى:

• جائزة المرأة فى البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة.

• جائزة المرأة فى جمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية.

• جائزة المرأة فى الريادة فى مؤسسات القطاع الخاص أو الحكومى.

4. الفرع الرابع من الجائزة (فرع المدينة الخضراء الصديقة للبيئة)، وهى جائزة تكريمية تمنح لأفضل ثلاث مدن فى العالم الإسلامى صديقة للبيئة، وذلك تعزيزا لبرنامج الإيسيسكو "الاحتفاء بعواصم العالم الإسلامى للبيئة والتنمية المستدامة".

ولفت التقرير إلى أنه يمكن الترشيح الذاتى لهذه الجائزة أو من قبل جهات أخرى (أفراد أو مؤسسات) لكل ذوى الاختصاص فى مجال الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، أفرادا أو مؤسسات أو منظمات أو شركات أو هيئات أو جمعيات أو غيرها، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية (غير حكومية)، من دول العالم الإسلامى، حيث أن آخر موعد للتقدم لهذه الجائزة فى نهاية ديسمبر 2021، طبقا للشروط الآتية: -

• ملئ استمارة الترشيح والتقدم للجائزة من خلال الرابط التالى: -

https://easychair.org/account/signin?l=zA6h6jufReD7NBwTH9cSi2#

• تقديم سيرة ذاتية تفصيلية للمرشح.

• تقديم إقرار كتابى بعدم حصول العمل المتقدم على أية جوائز أخرى.

• وفى حالة العمل الجماعى، يتم تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة بالنشاط المرشح، وتحديد اسم من يصدر باسمه شيك مكافأة الفوز.

• تقديم ملف كامل حول النشاط المرشح، يتضمن: بطاقة تعريفية للنشاط ومميزاته وتفاصيل نتائجه العلمية وأهميته على مكونات البيئة والتنمية المستدامة، وآثاره على الصعيد المحلى أو العالمى، وإمكانية الاستفادة منه وتطبيقه فى الدول الأعضاء.

• يتم تقدم الأعمال باللغة العربية، أو الإنجليزية أو الفرنسية.

ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامى لوزراء البيئة، والذى سينعقد فى دورته القادمة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2022، حيث يمكن للمرشحين الحصول على مزيد من المعلومات حول الجائزة وفروعها، وشروط الترشيح لها، من خلال الموقع التالى:

https://www.ksaaem.org/ar/