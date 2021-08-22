‏بدء اختبارات القبول بالجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - بدأت اليوم الأحد اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها بكليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعام الجامعى الجديد 2021/ 2022، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.





‏وقال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الاختبارات تستهدف قياس مهارات الطالب ومستواه العلمى حيث تتضمن اختبارات فى اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتفكير المنطقى، والكيمياء، والفيزياء.

وأكدت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، على إتاحة فرصة متساوية لجميع المتقدمين من الطلاب المتميزين للاتحاق بكلية الهندسة بالجامعة شريطة استيفاء المعايير المطلوبة.

وأشارت إلى أنه يتم قبول الطلاب المتقدمين وفقا لأداءهم فى الأمتحانات المؤهلة للقبول بالكلية والمقابلة الشخصية، مع الأخذ فى الاعتبار نتيجة الثانوية العامة، أو الشهادات المناظرة وفقا لما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة بوازة التعليم العالى والبحث العلمى فيما يخص هذه الشهادات وكيفية مناظرتها بالثانوية العامة المصرية، حيث يتحدد من خلال اجتياز الامتحانات المؤهله للالتحاق والمقابلة الشخصية ودرجات تقديرات اجتياز مرحلة الدراسة الثانوية والمستوى العلمى الواجب توافره لدى طلاب هذه الكلية والمهارات والسمات اللازم توافرها للنجاح فى البرنامج الأكاديمى لكلية الهندسة.

وأضافت أن كلية الهندسة بالجامعة تهدف من خلال برامجها المتعددة الى تخريج طلاب مبتكرين، قادرين على وضع حلول لمشاكل مجتمعهم، ومواكبة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وفقا للمعايير العالمية.