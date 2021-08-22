/646534/الشوط-الأول-مانشستر-يونايتد-يتأخر-بهدف-أمام-ساوثهامبتون-في-البريميرليج

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ونظيره ساوثهامبتون، بنتيجة 1/0 لصالح فريق ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سانت ماري"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ".

ويستعرض دوت الخليج تشكيل مانشستر يونايتد وساوثهامبتون:

تشكيل مانشستر يونايتد

دي خيا- ليندلوف- ماجواير- بوجبا- مارسيال- جرينوود- فريد- فيرنانديز- شاو- وان بيساكا- ماتيتش.

تشكيل ساوثهامبتون

مكارثي- ليفرامينتو- ستيفنز- ساليسو- بيرود- روميو- وارد براوس- والكوت- دجينبو- آدامز- أرمسترونج.

فوز اليونايتد

وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في الجولة الأولى، بالتغلب على ملعبه أولد ترافورد على ليدز يونايتد بنتيجة (5-1)، ومن جانبه خسر ساوثهامبتون أمام إيفرتون بنتيجة (3-1).

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الـ16 دون رصيد من النقاط.

وحقق أستون فيلا أولى انتصاراته في البريميرليج، بفوزه على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل، حيث افتتح داني إنجز التسجيل للفيلانز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة مقصية رائعة.

:- استون فيلا 1 × 0 نيوكاسل يونايتد | هدف داني انجز ⚽️🎥#ليدز_يونايتد_ايفرتون



https://t.co/PB2xTYvXlI pic.twitter.com/tL1qPcAgEB — سناپ ⚽️ ک و ر ۃ (@Sports8H) August 21, 2021

الهولندي أنور الغازي أكد انتصار فيلا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63 من ضربة جزاء، ليحقق فريقه أول انتصار في البريميرليج، محتلاً المركز الثامن، فيما ظل نيوكاسل بدون رصيد من النقاط في المركز التاسع عشر.

https://twitter.com/cafcl_4/status/1429103026258710532?s=20

وتعادل كريستال بالاس مع نظيره برينتفورد سلبياً بدون أهداف في نفس الجولة.

محمود تريزيجية

تعرض محمود تريزيجية لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وانتهاء موسمه بشكل رسمى مع فريقه أستون فيلا. وغادر تريزيجيه ملعب لقاء ليفربول عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثانى بعد تعرضه للإصابة بعد تدخل عنيف من أرنولد لاعب ليفربول.

ماذا قدم تريزيجيه في هذا الموسم ؟

ووجه تريزيجيه الشكر للجهاز الطبي في منتخب مصر وكذلك رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، موضحا أنه وجد اهتماما كبيرا من مسئولي المنتخب واتحاد الكرة لمتابعة حالته الصحية.

قدم محمود تريزيجيه مستويات مميزة مع منتخب مصر، رغم الخروج المبكر وبالتحديد من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، حيث كان من بين اللاعبين القلائل الذين تمت الإشادة بهم.