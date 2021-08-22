توافد طلاب الثانوية العامة لليوم الثاني على التوالي لتسجيل الرغبات «فيديو»

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توافد طلاب الثانوية العامة لليوم الثاني لتسجيل الرغبات فى معامل التنسيق بالكليات وبدأ تسابق الطلاب على الالتحاق بكليات القمة أمس، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مراحل تنسيق الثانوية العامة

وبدأت المرحلة الأولي للتنسيق أمس حتي يوم 25 أغسطس ويمكن للطالب التعديل فى تسجيل الرغبات حتي يوم الإربعاء ونتيجة التنسيق للمرحلة الأولي ستظهر يوم 28 أغسطس.

وأكدت طالبة بالثانوية العامة أثناء تسجيل الرغبات أن لا يوجد أى صعوبات أثناء التسجيل ويعتبر تلك المرحلة هي خطوة بسيطة بسبب مساعدة موظفي معامل التنسيق لهم.

توافد طلاب الثانوية العامة لليوم الثاني على التوالي لتسجيل الرغبات

وتحدثت الطالبة عن عام الثانوية العامة أنه سيكون بسيط لمن يتدرب عليه بنظامه الجديد واكملت حديثها عن طموحها بعد الثانوية العامة وتمنت التحاقها بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وأختتمت حديثها بنصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة المقبلين على تسجيل رغباتهم بكتابة أولويات الطالب أولاً من حيث طموحه للالتحاق بالكلية الذي يحلم بها.

عميد الدراسات العليا يكشف مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021

وكشف الأستاذ الدكتور السيد خاطر: " هناك ثلاث كليات مسؤولة عن عملية التنسيق وفتح أبواب معاملها للطلاب لتسجيل الرغبات منها كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية وكلية الهندسة وكلية الزراعة وكل ذلك بتعليمات من الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة".

وأستكمل حديثه عن خدمات المعامل المقدمة من الكليات أنها مجانية تمامًا فى كل المراحل بجانب أن المرحلة الأولي بدأت يوم ٢١ أغسطس وستنتهي يوم ٢٥ أغسطس الجاري ويمكن للطالب تعديل الرغبات فى هذا التوقيت من ٢١ أغسطس إلى ٢٥ أغسطس وستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولي يوم ٢٨ أغسطس

وأكد على الإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية داخل المعامل بجانب وجود مسؤلين عن المعامل لمساعدة الطلاب فى تسجيل الرغبات إذا احتاج الطالب ذلك

عميد الدراسات الإحصائية يكشف عن نصائح للطلبة بشأن التنسيق

ووضح عميد الدراسات العليا للبحوث الإحصائية أن يمكن للطالب أن يقوم بعملية تسجيل الرغبات كاملة من المنزل دون أى مشاكل ولكن جامعة القاهرة تقدم خدمة تسجيل الرغبات فى معامل الكليات لمساعدة الطلاب فى عدم الوقوع فى المشكلات أثناء التسجيل

وأختتم حديثه بنصيحة لطلاب الثانوية العامة بتحديد مجالهم وتخصصهم المراد دراسته من وجهة نظرهم وطموحهم بالحديث مع الأسرة.