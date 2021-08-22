/646529/مصرع-سيدة-سقطت-أسفل-عجلات-قطار-في-العياط

لقيت سيدة مصرعها نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط في الجيزة، اليوم الأحد، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بالجيزة تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع سيدة نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط في الجيزة

تفاصيل الحادثة

وكانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مصرع سيدة نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط، وعلى الفورانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادثة لإجراء التحريات اللازمة، وقال شهود عيان إن سيدة كانت تستقل القطار، وخلال محاولتها النزول اختل توازنها وسقطت أسفل عجلاته مما أسفرت عن مصرعها فى الحال.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

في سياق اخر لقى مصرع سائق،أثناء عبوره مزلقان تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء غلق المزلقان، فاصطدم به قطار «القاهرة الزقازيق»، أدى هذا إلى وفاته على الفور متاثراً بجراحه حيث اصيب بكسر بقاع الجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وسوف يتم دفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وترج تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور ركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ باصطدام قطار «القاهرة الزقازيق» باحد الشخاص بمزلقان تل بنى تميم أدى إلى وفاته على الفور متاثراً بجراحه.

أثناء غلقة

على الفور انتقلت قوات الأمنية الى مكان الحادث، وتبين من والفحص، ان المتوفى يدعى "جمال ج م"، 38 سنة سائق، مقيم مشتول السوق محافظة الشرقية، كان يعبر مزلقان تل بنى تميم أثناء غلقه، فاصطده به القطار، ما أدى إلى إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ونتج عن هذا وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، وسيتم التحفظ عليها حتى انتهاء أعمال الصفة التشريحية.