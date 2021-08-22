بالأرقام.. ماذا قدم "علي ماهر" مع المصري ؟

قدم “على ماهر” المدير الفنى لفريق النادى المصرى البورسعيدى موسماً استثنائياً جعل الإدارة تجدد الثقة به وتجدد تعاقده لموسماً إضافياً خاصة بعد تأكد مشاركة الفريق فى الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم المقبل.

وكان فريق المصرى نداً قوياً لكبار فرق الدورى المصرى حيث قدم مواجهات قوية تحت قيادة “على ماهر “، كان آخرها مواجهته أمام النادى الأهلى بطل أفريقيا حيث حقق الأهلى فوزاً صعباً أمام خصم عنيد وفاز 4/2 .

أرقام على ماهر مع المصرى

وقاد “على ماهر” فريق المصرى في 32 مباراة، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، بينما خسر 9 لقاءات،ويحتل الفريق المركز الخامس بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز. واستطاع الفريق البورسعيدى تسجيل 43 هدف، واستقبلت شباك الفريق 35 هدف، بفارق 8 أهداف لصالحه.

وأعرب نجم الأهلى السابق عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي المصري مؤكدًا سعادته الغامرة باستمراره مع النادي المصري صاحب التاريخ الكبير والجماهيرية الكبيرة داخل بورسعيد وخارجها.

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 49 نقطة بعد 32 مباراة

وتحدث حسين لبيب عن أزمة محمود جنش حارس الفريق قائلا: "الحارس انفعل بعد علمه بوجوده بديلا في لقاء سيراميكا كليوباترا، وبعدها قرر كارتيرون استبعاده تنفيذا لمبدأ الثواب والعقاب".

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وأضاف: "لن نسمح لأي لاعب بالخروج عن الالتزام، ولن نعلن عن حجم العقوبة الموقعة على جنش في وسائل الإعلام لكننا لن نسمح بالخطأ من أي لاعب".

أشرف بن شرقي

صرح لبيب «هناك نقطتي خلاف مع أشرف بن شرقي سيتم حسمها في جلسة تفاوض رسمية، لم نجلس معه وسيتم عقد جلسة معه عقب حسم الدوري».

أزمة اتشيمبونج

أكد: «نتفاوض مع أتشيمبونج لحل أزمته قبل جلسة الاستماع المحدد لها 10 سبتمبر، ولم نتلق أي مخاطبات بشأن خصم نقاط من رصيد الزمالك».

وتحدث لبيب أيضاً عن موقف اللجنة وترشحه للإنتخابات

وقال: «حسب ما ينصه القانون لا بد من تسليم الزمالك 25 نوفمبر القادم، هناك جلسة سيتم عقدها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة وضع الانتخابات القادمة والتي ستقام وفقا للائحة الاسترشادية».

وتابع: «سأعلن عن موقفي من خوض الانتخابات القادمة مع أول يوم لفتح باب الترشح».

وبشأن احتمالية عودة مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق إلى منصبه بحكم قضائي ، قال لبيب«إذا ما أقرت المحكمة عودة مرتضى منصور سنطبق القانون فورا، جئنا بتكليف رسمي ويكفينا فخرا وجودنا في الزمالك».

وأثنى لبيب على أداء لاعبى الفريق خلال المباريات الأخيرة وأكد "تعاهدنا على الفوز بالمباراتين المقبلتين، وسنخوض مباراة الإنتاج الحربي المقبلة كأنها مباراة نهائية، ونسعى لإسعاد الجماهير لأنهم لم يفرحوا منذ فترة".

وشدد على أن النادي لم يتلق أي مخاطبات تفيد بخصم نقاط من رصيده في الفترة الحالية بمسابقة الدوري المصري.