الإفتاء ردا على «البارت تايم»: اشتراط التأقيت بزمن معين للزواج يبطل العقد

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغى الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات فى عقد الزواج التى ازدادت فى الآونة الأخيرة، والتى يَكْمُن فى طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة فى المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التى حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.





وأوضحت الدار فى منشور لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدى إلى بطلان صحة هذا العقد.

وشددت الإفتاء على أن الزواج الشرعى هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

كان أحد المحامين، روج خلال الأيام الماضية لزواج البارت تايم، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين، حول ما إذا كان صحيحًا أم محرمًا.