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وأوضحت الدار فى منشور لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدى إلى بطلان صحة هذا العقد.
وشددت الإفتاء على أن الزواج الشرعى هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.
كان أحد المحامين، روج خلال الأيام الماضية لزواج البارت تايم، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين، حول ما إذا كان صحيحًا أم محرمًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء ردا على «البارت تايم»: اشتراط التأقيت بزمن معين للزواج يبطل العقد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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