محافظ شمال سيناء: إعداد مخطط شامل لتطعيم كل العاملين ضد كورونا

وأشار محافظ شمال سيناء، فى بيان، اليوم الأحد، إلى بدء حملة لتلقيح العاملين بمحافظة شمال سيناء ضد كورونا، من خلال الفرق المتنقلة بمديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة قبيل العام الدراسى الجديد.
وأوضح أنه سيتم تلقيح جميع العاملين فى مختلف الجهات، ولن يسمح بدخول أى عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقى اللقاح، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لصرف 5 أجهزة حاسب آلى تدعم البصمة فى التسجيل لفيروس كورونا، وأنه سيكون متاح لدينا 7 فرق عاملة فى هذا المجال بدلا من فريقين فقط، كما سيتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال 72 ساعة مع النظام الجديد.
من جهة أخرى، قال المحافظ إنه يتم تلقيح العاملين بديوان عام مديرية التربية والتعليم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 2021/8/17 بشأن التلقيح ضد كورونا وحرصا على سلامة وصحة العاملين، كما تم تلقيح العاملين بجامعة العريش.
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