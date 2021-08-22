وزير الزراعة: القيادة السياسية مهتمة بدعم التنمية المستدامة فى سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية لدعم التنمية المستدامة فى سيناء بكافة المجالات، وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين، وأيضا احتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأحد، بديوان الوزارة؛ لبحث المشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها بالمحافظة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية وجود روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة، التى تشتهر بها محافظة جنوب سيناء.

وقال القصير إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمحافظة؛ لدعم المشروعات الزراعية فى جنوب سيناء سواء فى مجال الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة، وأيضا الخدمات البيطرية والإنتاج الزراعى، موجها بتوفير احتياجات المحافظة من الشتلات والخدمات البيطرية والزراعية المختلفة.

من جانبه، أكد فودة، أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء لاستغلال كافة الإمكانيات الزراعية المتوفرة فى سيناء، والتى تسهم أيضا فى توفير فرص عمل للمواطنين وتساعد على استقرار المجتمعات البدوية.

وقال المحافظ: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء لسكان المحافظة، وأيضا نقل الفائض إلى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حاليا اهتماما كبيرا فى كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة ومحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن هناك اجتماعات مستمرة بين القصير وفودة سواء فى ديوان الوزارة أو جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية فى المحافظة.