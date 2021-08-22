جاء ذلك خلال استقبال المفتى، اليوم الأحد، سفير أذربيجان فى القاهرة تورال رضاييف، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائى بين دار الإفتاء وأذربيجان.
وأكد مفتى الجمهورية استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمى والإفتائى لمسلمى أذربيجان، خاصة فى مجال التدريب على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف والتحول الرقمى داخل المؤسسات الإفتائية لما لها من خبرات واسعة.
من جانبه، أثنى سفير أذربيجان فى القاهرة، على جهود فضيلة المفتى ودار الإفتاء المصرية وما تبذله من مجهودات كبيرة من أجل نشر صحيح الدين والعمل على حفظ استقرار المجتمعات، كما أبدى تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون الدينى والإفتائى مع دار الإفتاء المصرية والاستفادة من تجربتها الرائدة فى التحول الرقمى ومواجهة التطرف، موجها دعوة إلى المفتى لزيارة أذربيجان فى أقرب وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتى يبحث افتتاح مكتب لدور وهيئات الإفتاء بالعالم فى أذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.