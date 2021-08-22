المفتى يبحث افتتاح مكتب لدور وهيئات الإفتاء بالعالم فى أذربيجان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم أن التعاون موجود ومستمر بين دار الإفتاء وشيخ الإسلام فى أذربيجان شكر الله باشا زاده، مؤكدا أنه جارى التنسيق لافتتاح مكتب تمثيلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم يكون مقره فى أذربيجان.





جاء ذلك خلال استقبال المفتى، اليوم الأحد، سفير أذربيجان فى القاهرة تورال رضاييف، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائى بين دار الإفتاء وأذربيجان.

وأكد مفتى الجمهورية استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمى والإفتائى لمسلمى أذربيجان، خاصة فى مجال التدريب على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف والتحول الرقمى داخل المؤسسات الإفتائية لما لها من خبرات واسعة.

من جانبه، أثنى سفير أذربيجان فى القاهرة، على جهود فضيلة المفتى ودار الإفتاء المصرية وما تبذله من مجهودات كبيرة من أجل نشر صحيح الدين والعمل على حفظ استقرار المجتمعات، كما أبدى تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون الدينى والإفتائى مع دار الإفتاء المصرية والاستفادة من تجربتها الرائدة فى التحول الرقمى ومواجهة التطرف، موجها دعوة إلى المفتى لزيارة أذربيجان فى أقرب وقت.