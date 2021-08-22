أعضاء الشيوخ والبرلمان يطمئنون على مصابى أتوبيس دسوق

التقى النائب بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، وإبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب.
وأكد أن المصاب هو مصابنا جميعا وأن أجهزة الدولة تقوم بدورها على كل المستويات وتقديم كل الخدمات للمصابين وذويهم.
يذكر أن الأتوبيس كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ وخلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسى بحى الأسمرات، وقع الحادث والذى أصيب خلاله 11 فرداً بكسور وجروح نتيجة التصادم، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.
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