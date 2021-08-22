محافظ أسوان: 100% زيادة فى استثمارات مشروعك بتمويل 103.8 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، زيادة حجم الاستثمارات المالية للقروض الممنوحة للشباب بمبادرة "مشروعك" إلى 100 % للعام الحالى 2021، بواقع 103.8 مليون جنيه لمدة 6 أشهر فقط مقارنة بالعام الماضى 2020 والتى وصلت إلى 100 مليون جنيه لمدة 12 شهرا، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 200% عن عام 2019، والتى وصلت إلى 55.8 مليون جنيه على مدار العام بالكامل.





جاء ذلك خلال عرض المهندسة أمانى بدر مدير مشروعك بالمحافظة، اليوم الأحد، تقريرا مفصلا عن مشروعات المبادرة على محافظ أسوان.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن حجم المشروعات للعام الحالى وصل فى الفترة من يناير وحتى يونيو إلى 359 مشروعا متنوعا، ساهم فى توفير 1077 فرصة عمل، مؤكدا أن ثمار مبادرة مشروعك الرائدة تجسد معانى وقيم الإرادة والكفاح والعمل لأبناء أسوان ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بها جميعا.

وأضاف عطية، أن المبادرة نجحت منذ انطلاقها فى إبريل 2015 وحتى يونيو 2021 فى تمويل 5250 مشروعا باستثمارات وصلت إلى 794.5 مليون جنيه، ما ساهم فى توفير أكثر من 21 ألف فرصة عمل للشباب.

ووجه أشرف عطية شكره للبنوك الوطنية المشاركة بهذه المبادرة، مضيفا: "نطالبها باستكمال رسالتها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الإدارية لفتح المجال أمام شبابنا للحصول على قروض ميسرة وبضمانات بسيطة".