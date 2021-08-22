جاء ذلك خلال عرض المهندسة أمانى بدر مدير مشروعك بالمحافظة، اليوم الأحد، تقريرا مفصلا عن مشروعات المبادرة على محافظ أسوان.
وأشار محافظ أسوان، إلى أن حجم المشروعات للعام الحالى وصل فى الفترة من يناير وحتى يونيو إلى 359 مشروعا متنوعا، ساهم فى توفير 1077 فرصة عمل، مؤكدا أن ثمار مبادرة مشروعك الرائدة تجسد معانى وقيم الإرادة والكفاح والعمل لأبناء أسوان ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بها جميعا.
وأضاف عطية، أن المبادرة نجحت منذ انطلاقها فى إبريل 2015 وحتى يونيو 2021 فى تمويل 5250 مشروعا باستثمارات وصلت إلى 794.5 مليون جنيه، ما ساهم فى توفير أكثر من 21 ألف فرصة عمل للشباب.
ووجه أشرف عطية شكره للبنوك الوطنية المشاركة بهذه المبادرة، مضيفا: "نطالبها باستكمال رسالتها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الإدارية لفتح المجال أمام شبابنا للحصول على قروض ميسرة وبضمانات بسيطة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: 100% زيادة فى استثمارات مشروعك بتمويل 103.8 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.