تحصين 1.75 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل الوزارة لشئون الطب البيطرى بالشرقية، الدكتور إبراهيم محمد متولى، تحصين 1.75 ألف رأس ماشية مجانا، وترقيم وتسجيل 10 آلاف و5.22 رأسا خلال 6 أسابيع، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع؛ وذلك ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية؛ للحفاظ عليها وحمايتها من الفيروسات التى تسبب خسائر اقتصادية فادحة بها.





وقال وكيل الوزارة الطب البيطرى، فى بيان، اليوم الأحد، إن التحصين يتم على مدى 3 مرات سنويا بواقع مرة كل 4 أشهر، مؤكدا أن الشرقية خالية من أية إصابة بالحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتم أخذ عينات وتحليلها وجاءت جميعها سلبية، مشيرا إلى أنه تم تكليف 4.45 لجنة لمتابعة سير عمل لجان التحصين وتذليل المعوقات لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن الحملة شهدت إقبالا متزايدا من المربين إثر زيادة الوعى البيطرى لديهم لخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

ونوه إلى أنه تم تشكيل 1.80 لجنة بيطرية تضم أطباء بيطريين ومعاونين فنين وعمال؛ لتحصين الأبقار والجاموس بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع منها 1.43 لجنة بالوحدات البيطرية 34 لجنة بالإدارات البيطرية و3 لجان بمديرية الطب البيطرى، مضيفا أنه سيتم تحرير محاضر للمزارعين الذين يمتنعون عن التحصين والترقيم والتسجيل.

وأوضح متولى، أنه تم عقد 9.45 ندوة ولقاء بالمربين لتعريفهم بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تم تنظيم زيارات ميدانية بالقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.