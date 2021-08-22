محمد منظور: اهتمام الرئيس بتطوير الموانئ البحرية يخدم التجارة العالمية

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة، بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحرى، وحرصه بشكل مُستمر على الاطلاع بكافة خطط الدولة الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية، لتعظيم الاستفادة بأهمية الموقع الجغرافى لمصر، وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية.





وقال منظور، فى بيان، اليوم الأحد، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تنفذ العديد من الخطط التنموية الشاملة التى تستهدف تطوير كافة الموانئ على الصعيد اللوجيسيتى والبنية التحتية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وذلك لخدمة التجارة العالمية، ما يترتب عليه حدوث نهضة اقتصادية وتنموية لمصر وجعلها مُركزًا لتجارة الترانزيت وخدمات السفن على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن تلك الاستيراتيجية تؤدى إلى رفع تصنيف الموانئ المصرية فى المنطقة الإقليمية والعالمية. وأكد النائب عضو مجلس الشيوخ، أن مصر فى السنوات الأخيرة الماضية ترتقى بصناعاتها البحرية بشكل ملحوظ وتبذل جهودًا مُضاعفة للنهوض بها لمواكبة التطويرات العالمية فى ظل اهتمام الدولة المُتزايد بصناعة النقل النقل البحرى لدوره المحورى فى التجارة العالمية.

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