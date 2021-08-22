النائب محمد منظور: اهتمام الدولة بتطوير المنوانئ يجعل مصر مركزًا لتجارة الترانزيت وخدمات السفن على مستوى العالم

/646520/النائب-محمد-منظور-اهتمام-الدولة-بتطوير-المنوانئ-يجعل-مصر-مركزا-لتجارة-الترانزيت-وخدمات-السفن-على-مستوى-العالم

قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري، وحرصه بشكل مُستمر على الاطلاع بكافة خطط الدولة الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية، لتعظيم الاستفادة بأهمية الموقع الجغرافي لمصر، وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد منظور علي اهتمام الدولة بتطوير الموانئ

الموانئ المصرية

وأضاف منظور، في بيان، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تنفذ العديد من الخطط التنموية الشاملة التي تستهدف تطوير كافة الموانئ على الصعيد اللوجيسيتي والبنية التحتية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وذلك لخدمة التجارة العالمية، مما يترتب عليه نهضة اقتصادية وتنموية لمصر وجعلها مُركزًا لتجارة الترانزيت وخدمات السفن على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن تلك الاستيراتيجية تؤدي إلى رفع تصنيف الموانئ المصرية في المنطقة الإقليمية والعالمية.

النقل البحري

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر في السنوات الأخيرة الماضية ترتقي بصناعاتها البحرية بشكل ملحوظ وتبذل جهودًا مُضاعفة للنهوض بها لمواكبة التطويرات العالمية في ظل اهتمام الدولة المُتزايد بصناعة النقل النقل البحري لدوره المحوري في التجارة العالمية.