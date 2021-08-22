/646519/مصرع-سائق-صدمه-قطار-أثناء-عبوره-مزلقان-بالقليوبية

لقى مصرع سائق، اليوم الأحد، أثناء عبوره مزلقان تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء غلق المزلقان، فاصطدم به قطار «القاهرة الزقازيق»، أدى هذا إلى وفاته على الفور متاثراً بجراحه حيث اصيب بكسر بقاع الجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وسوف يتم دفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع سائق أثناء عبورة المزلقان في القليوبية

وترج تفاصيل الواقعة عندماتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور ركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ باصطدام قطار «القاهرة الزقازيق» باحد الشخاص بمزلقان تل بنى تميم أدى إلى وفاته على الفور متاثراً بجراحه.

أثناء غلقة

على الفور انتقلت قوات الأمنية الى مكان الحادث، وتبين من والفحص، ان المتوفى يدعى "جمال ج م"، 38 سنة سائق، مقيم مشتول السوق محافظة الشرقية، كان يعبر مزلقان تل بنى تميم أثناء غلقه، فاصطده به القطار، ما أدى إلى إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ونتج عن هذا وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، وسيتم التحفظ عليها حتى انتهاء أعمال الصفة التشريحية.