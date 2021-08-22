نواب تنسيقية شباب الأحزاب يتابعون حالة فريق كرة السرعة بكفر الشيخ بعد تعرضهم لحادث بالطريق الزراعي اليوم

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تابع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة مصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في حادث تصادم لأتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاي بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات.

دوت الخليج يرصد متابعة نواب تنسيقية شباب الاحزاب لحادث فريق كرة السرعة بكفر الشيخ حادث فريق كرة السرعة فور وقوع الحادث فجرا، تحرك وفد من نواب التنسيقية يضم النائبة هيام الطباخ و النائب عمرو درويش عضوا مجلس النواب والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، لمكان الحادث لمتابعة حالة الشباب المصابين. مستشفي شبين الكوم الجامعي وانتقل النواب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث تم نقل المصابين، للوقوف على حالتهم ومتابعة الحالة مع مسئولي المستشفى. وتواصل نواب التنسيقية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ونائبه محمد موسى عضو مجلس أمناء التنسيقية، وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أرسل فريقا لمتابعة الحالات، قبل أن يصل ليتابع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويتابع النواب حالة المصابين، وما تقدمه لهم المستشفى من رعاية وما يحتاجونه من تدخلات جراحية للحفاظ على حياتهم.

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