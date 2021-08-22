/646515/بدون-هاري-كين-التشكيل-الرسمي-لـ-توتنهام-أمام-وولفرهامبتون-في-البريميرليج

يلتقي فريق توتنهام هوتسبير، مع مضيفه وولفرهامبتون، على ملعب مولينيو ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير التشكيل الرسمي كالتالى :

تشكيل فريق توتنهام

لوريس ريجيليون - داير - سانشيز - تانجانجا سكيب - هويبيرح ديلي ألي مورا - سون - بيرجوين

ويجلس على مقاعد البدلاء: جوليني - دوهيرتي - دافيدز - سيسيجنون - وينكز - لوسيلسو - هاري كين - سكارليت

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون على النحو التالي:

تشكيل وولفرهامبتون لمباراة توتنهام

حراسة المرمى: خوسيه سا

الدفاع: سايس - كوادي - كيلمان

الوسط: مارسال - موتينيو - نبفيس - سيميدو

أمامهم: ترينكاو - تراوري

وظهر الفرعون المصري محمد صلاح، في الصورة مع الهولندي فيرجيل فان دايك، والدولي الألماني جويل ماتيب، قلبي دفاع الفريق الإنجليزي ليفربول، في وضعية "السلفي" بمقدمة صلاح في الصورة.

وظهر على الثلاثي في الصورة، فرحة وابتسامة خفيفة من قبل الثلاثي، وجاء ذلك بعد نجاح الفريق امس في تحقيق الفوز امام فريق بيرنلي، بهدفين دون رد في لقاء الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات فان دايك

وقال فان دايك، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "رغم أن مباراة بيرنلي انطلقت في وقت مبكر، فإن عودة المشجعين تمثل ضجة كبيرة، ونحن جميعًا نستمتع بذلك".

وأضاف: "نأمل أن يكون الحضور الجماهيري طبيعيًا مرة أخرى، لأننا بحاجة إلى الجماهير، سواء في المباريات التي تقام على أرضنا، أو اللقاءات الخارجية، نحن بحاجة إلى أجواء المشجعين، لقد رأينا كيف ترتبط كرة القدم بالجماهير، أنا سعيد فقط بعودة الجميع".

وتابع فان دايك: "إن الفوز في أول مباراتين بدون استقبال أهداف أمر جيد، وشيء يمكن البناء عليه".

واكمل: “لدينا خط هجوم قوي ومن أقوى الهجوم في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم في أول جولتين وفي خط الدفاع، وهذا فقط في بداية الموسم ولم نقدم كل مالدينا بعد”.

وواصل: "لم نصل إلى المستوى الذي نسعى إليه بعد، إننا نعترف بذلك، لكن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به أن نحاول الفوز بالمباراة التي نخوضها، وهذا ما فعلناه ضد بيرنلي".

واختتم: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية، لأنهم يلعبون بطريقة معينة، ويجعلون الأمر صعبًا علينا من خلال الكثير من المعارك الجسدية، إنه تحدٍ مختلف تمامًا عن لقاء الأسبوع الماضي".

نتيجة مبارتي ليفربول في الدوري

ونجح ليفربول في الفوز على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، والتي شهدت تألقًا كبيرًا من قِبل نجمنا المصري محمد صلاح، بعدما قدم تمريرتين حاسمتين لزميليه دييجو جوتا وروبرتو فيرمينو، قبل أن يُضيف "مو" الهدف الثالث.

أما في مباراة بيرنلي، فقد حقق ليفربول الفوز بثنائية نظيفة، سجلهما دييجو جوتا وساديو ماني، بينما تم إلغاء هدف محمد صلاح بداعي التسلل.