محمد صلاح يثير الجدل في الدوري الإنجليزي مع مدافعي ليفربول «صور»

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نشر الدولي المصري محمد صلاح صورة على صفحتة الشخصية بتطبيق "فيسبوك"، مع ثنائي دفاع ليفربول، بعد مباراة الفريق مع بيرنلي أمس.

ويستعرض دوت الخليج صورة محمد صلاح مع ثنائي دفاع ليفربول.

وظهر الفرعون المصري محمد صلاح، في الصورة مع الهولندي فيرجيل فان دايك، والدولي الألماني جويل ماتيب، قلبي دفاع الفريق الإنجليزي ليفربول، في وضعية "السلفي" بمقدمة صلاح في الصورة.

وظهر على الثلاثي في الصورة، فرحة وابتسامة خفيفة من قبل الثلاثي، وجاء ذلك بعد نجاح الفريق امس في تحقيق الفوز امام فريق بيرنلي، بهدفين دون رد في لقاء الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات فان دايك

وقال فان دايك، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "رغم أن مباراة بيرنلي انطلقت في وقت مبكر، فإن عودة المشجعين تمثل ضجة كبيرة، ونحن جميعًا نستمتع بذلك".

وأضاف: "نأمل أن يكون الحضور الجماهيري طبيعيًا مرة أخرى، لأننا بحاجة إلى الجماهير، سواء في المباريات التي تقام على أرضنا، أو اللقاءات الخارجية، نحن بحاجة إلى أجواء المشجعين، لقد رأينا كيف ترتبط كرة القدم بالجماهير، أنا سعيد فقط بعودة الجميع".

وتابع فان دايك: "إن الفوز في أول مباراتين بدون استقبال أهداف أمر جيد، وشيء يمكن البناء عليه".

خط هجوم ليفربول

واكمل: “لدينا خط هجوم قوي ومن أقوى الهجوم في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم في أول جولتين وفي خط الدفاع، وهذا فقط في بداية الموسم ولم نقدم كل مالدينا بعد”.

وواصل: "لم نصل إلى المستوى الذي نسعى إليه بعد، إننا نعترف بذلك، لكن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به أن نحاول الفوز بالمباراة التي نخوضها، وهذا ما فعلناه ضد بيرنلي".

واختتم: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية، لأنهم يلعبون بطريقة معينة، ويجعلون الأمر صعبًا علينا من خلال الكثير من المعارك الجسدية، إنه تحدٍ مختلف تمامًا عن لقاء الأسبوع الماضي".

نتيجة مبارتي ليفربول في الدوري

ونجح ليفربول في الفوز على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، والتي شهدت تألقًا كبيرًا من قِبل نجمنا المصري محمد صلاح، بعدما قدم تمريرتين حاسمتين لزميليه دييجو جوتا وروبرتو فيرمينو، قبل أن يُضيف "مو" الهدف الثالث.

أما في مباراة بيرنلي، فقد حقق ليفربول الفوز بثنائية نظيفة، سجلهما دييجو جوتا وساديو ماني، بينما تم إلغاء هدف محمد صلاح بداعي التسلل.