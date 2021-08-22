/646507/موعد-مباراة-تنس-طاولة-الزمالك-وقطر-في-نصف-نهائي-البطولة-العربية

يلتقى فريق تنس طاولة الزمالك مع نظيره قطر القطري في الساعة الرابعة عصرا ضمن منافسات دور نصف النهائي بالبطولة العربية والمقامة حاليا بدولة الأردن.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويضم الفريق كل من، أحمد على صالح وكريم العراقي ومحمود أشرف حلمي والبرازيلي المحترف جوستافو توسيبو .

وأكد أحمد حلمي مدير جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك أن الفريق استعد جيدا لمواجهة اليوم، ويسعى إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من حصد اللقب.

ويقود الفريق أحمد حلمي مديرا للجهاز تنس الطاولة وأشرف محروس مدربا للفريق.

تصريحات حسين لبيب

وتحدث حسين لبيب عن أزمة محمود جنش حارس الفريق قائلا: "الحارس انفعل بعد علمه بوجوده بديلا في لقاء سيراميكا كليوباترا، وبعدها قرر كارتيرون استبعاده تنفيذا لمبدأ الثواب والعقاب".

وأضاف: "لن نسمح لأي لاعب بالخروج عن الالتزام، ولن نعلن عن حجم العقوبة الموقعة على جنش في وسائل الإعلام لكننا لن نسمح بالخطأ من أي لاعب".

أشرف بن شرقي

صرح لبيب «هناك نقطتي خلاف مع أشرف بن شرقي سيتم حسمها في جلسة تفاوض رسمية، لم نجلس معه وسيتم عقد جلسة معه عقب حسم الدوري».

أزمة اتشيمبونج

أكد: «نتفاوض مع أتشيمبونج لحل أزمته قبل جلسة الاستماع المحدد لها 10 سبتمبر، ولم نتلق أي مخاطبات بشأن خصم نقاط من رصيد الزمالك».

وتحدث لبيب أيضاً عن موقف اللجنة وترشحه للإنتخابات

وقال: «حسب ما ينصه القانون لا بد من تسليم الزمالك 25 نوفمبر القادم، هناك جلسة سيتم عقدها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة وضع الانتخابات القادمة والتي ستقام وفقا للائحة الاسترشادية».

وتابع: «سأعلن عن موقفي من خوض الانتخابات القادمة مع أول يوم لفتح باب الترشح».

وبشأن احتمالية عودة مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق إلى منصبه بحكم قضائي ، قال لبيب«إذا ما أقرت المحكمة عودة مرتضى منصور سنطبق القانون فورا، جئنا بتكليف رسمي ويكفينا فخرا وجودنا في الزمالك».

وأثنى لبيب على أداء لاعبى الفريق خلال المباريات الأخيرة وأكد "تعاهدنا على الفوز بالمباراتين المقبلتين، وسنخوض مباراة الإنتاج الحربي المقبلة كأنها مباراة نهائية، ونسعى لإسعاد الجماهير لأنهم لم يفرحوا منذ فترة".

وشدد على أن النادي لم يتلق أي مخاطبات تفيد بخصم نقاط من رصيده في الفترة الحالية بمسابقة الدوري المصري.