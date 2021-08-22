/646501/جوزي-بخيل--جاب-ليا-عربية-بنصف-مليون-جنيه--ليلى-في-دعوي-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بالمرج

« جوزي بخيل جدًا .. وبيخبي الأكل مني» ..بهذة الكلمات رفعت الزوجة «ليلي» 29 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «محمد»35 سنة أمام محكمة الأسرة بالمرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

جواز صالونات

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنتين،كان جواز صالونات معرفش عنه حاجة غير انه يعمل في الخارج، ورجع مرة أخرى إلى القاهرة، ومعه فلوس فلوس كتير، ومعنا طفل واحد يدعى «أدم» ،وجوزي يعمل في وظيفة حلوة وبيأخذ مرتب، ومعاه ملايين».

بيخبي منى الأكل

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «كل شهر بيبقض فيه بيروح يحط فلوسه في البنك ومبيجبليش سيرة، ، وبيخبي مني الأكل ، لحد ما جواب جه من البنك ، وطلع حاطط فلوس ملايين، وواجهته بالجواب والفلوس الموجودة في البنك، ولكنه انكر وقال لي ابعدي عنى أحسن انتى وابنك، فذهبت إلى منزل أسرتى أنا وطفلى الذى حرمه من كل شىء وحرماني أنا كمان».

تمنها نص مليون بس

وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»: « وجه ليا علشان أرجع معاه تانى المنزل وبالفعل رجعت معاه، وكان ساعتها يوم عيد ميلادي وجبلي عربية تمنها نص مليون بس،كان أول مرة يجبلي هدية، وللأسف علشان مسألش على الفلوس اللى في البنك ، جوزي طلع بخيل أوي،غير كدة عمره ماخرجني وعلطول حبسني فالشقة وهو بيلم فلوس بس،أنا زهقت مبقتش عيشة».

نفسى أحلم

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : « أنا كان نفسي أعيش وأحلم وأسافر زي ناس، ليه بيعاملنا كدة، فلجأت الي محكمة الأسرة بالسلام لرفع دعوي خلع ضده».