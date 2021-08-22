انت الان تتابع تفاصيل خبر استعلام وسداد فاتورة التليفون الارضي عبر تطبيق my we للمصرية للاتصالات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي عن استحقاق الربع الثاني من عام 2021، لشهور ابريل ويونيو ويوليو، والذي كان بداية استحقاق هذه الفاتورة في 15 يوليو الماضي. وعليه فقد أعطت الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح لسديد الفواتير المستحقة الدفع، لمدة شهر كامل، على أن يتم بعدها فصل الخدمة مؤقتاً لحين سداد هذه الفواتير وتحويل الخط الأرضي لنظام الاستقبال فقط، ونظراً لتخطي فترة السماح المقررة والتي كانت نهايتها 15 اغسطس الجاري، فأنه لابد على عملاء الشركة من السداد لعدم تسجيل آي غرامات تأخير، أو فصل الخدمة نهائياً.

دفع فاتورة التليفون الارضي عبر تطبيق my we

هناك العديد من الطرق التي يتم من خلالها الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021 وسدادها، والذي حرصنا على أن نعرض لكم ايسرها، وهي من خلال تطبيق المصرية للاتصالات، والذي يقدم العديد من الخدمات الهامة لعملاءة مثل:

متابعة استهلاك باقات الانترنت المنزلي، وباقات الهواتف الذكية.

دفع فاتورة الخط الارضي، وفاتورة الموبايل.

تجديد الفواتير وتحويل من نظام إلي نظام آخر.

خدمة عملاء بتقنية الفيديو للصم والبكم.

ارسال الشكاوي والاستفسارات.

البحث عن اقرب فرع لكم، ودليل بعناوين الفروع التابعة للشركة.

ويتميز هذا التطبيق أنه لا يستهلك الكثير من الانترنت أثناء استخدامه، ولا يتطلب لتحميله استهلاك كثيراً من الميجابايتس كذلك، حيث لا تتعدي سعة التحميلية 38 ميجابايت، وعليه فلا يستغرك تحميل التطبيق سوي بضع ثواني.

ويمكن تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد، أو تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون، ثم إتباع الخطوات التالية لمعرفة ودفع فواتير التليفون الارضي:

تسجيل الدخول أولاً.

إختيار خدمات الانترنت المنزلي.

كتابة رقم التليفون الارضي، وكود المحافظة.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي.

وفي حالة الدفع يمكنك اختيار نظام الدفع> ثم إدخال بيانات البطاقة الائتمانية> الدفع. كما ويمكنك الدفع من خلال أنظمة الدفع الإليكترونية الاخري، والتي يمكنك التعرف عليها في الفقرة التالية.

أنظمة الدفع الإليكترونية

هناك العديد من أنظمة الدفع عبر الإنترنت، والتي تتيح سداد العديد من الخدمات الحكومية والخاصة، والتي منها سداد فاتورة التليفون الارضي 2021. وجدير بالذكر انها أنظمة آمنة تماما، ويمكن استخراج إيصال يفيد بسداد قيمة الفواتير، والتي تتمثل فيما يلي:

الدفع عبر فوري.

أمان.

البريد المصري.

مصاري.

رابط موقع المصرية للاتصالات

يقدم موقع المصرية للاتصالات أيضاً نفس الخدمات التي تقدم من خلال التطبيق، ويتميز هذا الموقع بسهولة إجراء الخدمات من خلاله. وعليه فيمكنك إتباع الخطوات التالية لمعرفة ودفع الفواتير: