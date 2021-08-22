ميناء الإسكندرية يستقبل قطارين جديدين لـ مترو الأنفاق

كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، عن وصول قطارين جديدين لمترو الأنفاق، إلى ميناء الإسكندرية، قادمين من كوريا الجنوبية.

وقال المصدر إن القطارين الجديدين قادمين من صفقة أبرمتها الهيئة مع شركة «هونداي روتم» الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا جديداً للعمل بالخط الثالث للمترو بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري، بما يعادل 6.4 مليار جنيه.

وذكر أن أحد القطارات سيعمل على الخط الثاني لمترو الأنفاق «شبرا الخيمة- المنيب»، بينما يكون الثاني لصالح الخط الثالث «العتبة- عدلي منصور»، لافتًا إلى توالي توريد قطارات الصفقة على مدار الشهور القادمة.

وأوضح المصدر أنه تم دخول عدد أربع قطارات حتى الآن من القطارات التي تم توريدها لزيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثالث بعد نهو كافة الاختبارات الديناميكية لها ليصبح عدد القطارات العاملة على الخط الثالث 18 قطار ، فيما تجري أعمال الاختبارات على باقي القطارات التي تم توريدها ويتم دخولها الخدمة تباعاً، حيث يتم توريد هذه القطارات على دفعات بمعدل قطار واحد شهرياً.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يجهز لاحتفالية كبرى عقب استقبال أول قطارات المونوريل، وكذلك قطارات المترو الجديدة، بجانب قرب وصول أول وحدة متحركة للقطار الكهربائي، بحضور قيادات وزارة النقل وكبار المسئولين.