حفل القنصلية المصرية في لوس انجلوس التعريفي بمعرض ”الابد هو الان –...

أقام أحمد شاهين القنصل العام المصري في لوس أنجلوس حفلاً تعريفياً للمعرض العالمي بعنوان "الأبد هو الآن-Forever is Now" والذي تنظمه مؤسسة Art d'Egypte خلال الفترة من ٢١ أكتوبر إلى ٧ نوفمبر ٢٠٢١ بمنطقة الأهرامات بالجيزة تحت رعاية كل من وزارة الخارجية٬ ووزارة السياحة والآثار٬ وهيئة اليونسكو٬ وعدد من الجهات المصرية والدولية والأجنبية، حيث يهدف المعرض، الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين والرسامين الدوليين في مجال الفن المعاصر، إلى الترويج لمصر كوجهة ثقافية متميزة وبلد سياحي آمن.

ألقى القنصل العام أحمد شاهين كلمة أثناء الحفل أشارت إلى دور الفن في تشكيل واثراء الحضارة المصرية القديمة فضلاً عن الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لدعم القطاع الثقافي والسياحي.

ومن جانبه، ألقى الدكتور زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار وعالم الآثار المصري كلمة رئيسية في الحفل تناولت أبرز المشروعات والانجازات الوطنية التي حققتها مصر في العامين الأخيرين في شتى المجالات. واستعرض أهم الاكتشافات الأثرية والتطورات الأخيرة الخاصة بافتتاح المتاحف الجديدة ومنها الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير٬ والتي تضع مصر في مكانة بارزة على خريطة المتاحف العالمية. كما قدمت السيدة نادين عبد الغفار، رئيسة مؤسسة Art d'Egypte ، عرضاً تفصيلياً للجهود التي تبذلها المؤسسة لنشر والنهوض بالحركة الفنية والثقافية في مصر من خلال تنظيم معارض فنية متنوعة والاهتمام بشكل خاص بدعم الفنانين الشباب. واستعرضت عبد الغفار الخطوات الجارية لتنظيم معرض "Forever is Now" المرتقب في منطقة الأهرامات والتعريف بالفنانين المشاركين فيه، موجهةً الدعوة للحضور لزيارة المعرض خلال شهر أكتوبر القادم.

هذا، وقد حضر الحفل عدداً كبيراً من الشخصيات البارزة في مجالات الفنون والمصريات والآثار والسياحة والصحافة والاعلام بدوائر المجتمع الأمريكي. وصرح القنصل العام المصري أن الحاضرين قد أعربوا عن اهتمامهم بزيارة مصر وشغفهم بالحضارة المصرية واشادتهم بدور الفن والثقافة المصرية في التواصل مع المجتمعات والثقافات الاخرى.