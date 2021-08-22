وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة الغير...

وزير القوى العاملة و محافظ بورسعيد يوزعان شهادات تخرج برنامج ريادة الأعمال

وزير القوى العاملة : القيادة السياسية توجه بتوفير الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع

محمد سعفان : بورسعيد أولى المحافظات التى شهدت توزيع وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة .

محافظ بورسعيد : ثقة القيادة السياسية فى قدرات العامل المصرى أساس تحقيق إنجازات الدولة المصرية .

اللواء عادل الغضبان يوجه الشكر لوزير القوى العاملة على جهود تنفيذ مختلف المبادرات التى توفر حياة كريمة للعاملين بالمحافظة .

فى إطار فعاليات اليوم الثانى لزيارة " وزير القوى العاملة " لمحافظة بورسعيد ، قام محمد سعفان وزير القوى العاملة و اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، بتسليم وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد ٥٠٠ عامل من فئة العمالة الغير منتظمة ، فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة خاصة هذه الفترة نتيجة تداعيات فيروس الكرونا المستجد على العمال .

و سلم " وزير القوى العاملة " و " محافظ بورسعيد " عدد من شهادات التخرج لمتدربى برنامج ريادة الأعمال ، وعدد من ماكينات الخياطة لمتدربى تفصيل الملابس ببرامج التدريب ، وايضا تم توزيع شنط على خريجى المتدربين فى التوصيلات الكهربائية بسيارة التدريب المتنقلة بجراج حى الزهور .

وأعرب "وزير القوى العاملة " عن بالغ سعادته لتواجده مع عمال مصر ، مشيرا أن العمال هم قلب مصر النابض الذى يعمل على رفع شؤون مصر فى كل المجالات ، مؤكدا ان هناك اهتمام كبير بالعمالة الغير منتظمة خلال هذه الفترة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لافتا أننا نقدم وثيقة التأمين للعمالة الغير منتظمة لتأمين حياتهم تحسبآ لاى ظروف لا قدر الله و لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم ، مؤكدا أن هناك تواصل بين مديرية القوى العاملة ببورسعيد والعمالة الغير منتظمة للحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم ، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على تبنيه لكافة مشروعات القوى العاملة خلال السنوات الماضية ، قائلا " أننا نحتاج خلال هذه الفترة للوعى الكافى بجهود الدولة ، وأنه تم إلغاء قرار عدم التأمين على العمالة غير المنتظمة ، وأصبح التأمين على العامل غير المنتظم أول أولويات الوزارة ، فى إطار توجهات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع ، لافتا ضرورة أن يدرك العامل أهمية وثيقة التأمين و التى تضمن له ولأسرته حياة كريمة وتعينه على مصاعب الحياة فى حالة حدوث أى مكروه لاقدر الله ، موضحآ أن بورسعيد كانت أولى المحافظات التى قامت بتوزيع وثائق تأمين حوادث شخصية أثناء تنفيذ مبادرة " صيادى مصر " والتى تم تنفيذها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية .

وخلال كلمته ، وجه "محافظ بورسعيد" الشكر لوزير القوى العاملة على جهود تنفيذ مختلف المبادرات لجميع فئات العمالة ببورسعيد ، والتى تهدف لتحسين معيشة العمال وتوفير حياة كريمة لهم ، قائلا " أن ثقة القيادة السياسية فى إمكانات وقدرات العامل المصرى كانت أساس تنفيذ هذه الإنجازات خلال ال٧ سنوات الماضية " ، مشيرا لخطوات تنفيذ حياة كريمة على أرض بورسعيد ، والتى تم تنفيذها فى حى الجنوب ، وتمثلت فى إنشاء مستشفى ٣٠يونيو على أعلى مستوى ، وإقامة ٦ وحدات طب أسرة ، ومحطة تنقية مياه بتكلفة ٤٤٠ مليون جنيه ، موجها الشكر للسيد رئيس الجمهورية على تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " بجميع المحافظات .

وشهد اللقاء ، تقديم دروع للوزير والمحافظ من شركة شرق بورسعيد للطاقة تقديرآ لجهودهم فى مجالات العمل المختلفة .