شكرى مع نظيره الصربى: العلاقات بين مصر وصربيا وثيقة وممتدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران، اليوم الأحد، فى ختام جلسة المباحثات التى عقدت بمقر وزارة الخارجية، ورحب شكرى بوزير خارجية صربيا فى أول زيارة له إلى مصر منذ توليه مهام منصبه، مشيرًا إلى أن الوزير الصربى شرف صباح اليوم باستقبال الرئيس عبد القتاح السيسى له.

وقال شكرى إنه ونظيره الصربى عقدا جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وقضايا منطقتى الشرق الأوسط والبلقان والتحديات التى تواجه بين البلدين.

ووصف وزير الخارجية العلاقات بين مصر وصربيا بأنها "وثيقة وممتدة"، لافتًا إلى أنه تم خلال المباحثات مراجعة آليات التعاون بين الجانبين والاتفاق على تفعيلها واستكشاف مجالات جديدة للتعاون خاصة على المستوى الاقتصادى.

وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا على استمرار التنسيق بين البلدين.

وقال شكرى إن الفترة المقبلة، ستشهد عقد اجتماعات لكبار المسؤولين لتحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة والإعداد للزيارات المبتادلة بين مسؤولى البلدين بما فى ذلك على مستوى القمة.

وأوضح وزير الخارجية أن زيارة نظيره الصربى للقاهرة تتضمن زيارة إلى الأزهر الشريف، ولقاء مع قداسة البابا تواضروس، بالإضافة إلى زيارة العاصمة الادارية ومتحف الحضارة.