لقاح كورونا.. الصحة: زيادة مراكز التطعيم للسفر ووصول شحنات «جونسون» قريبًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص 3 مراكز كبرى، شملت "أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، ومدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، ومبنى بأكاديمية الفنون بالجيزة".





وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تستوعب المراكز الكبرى تطعيم ما يقرب من 60 ألف مواطن من المسافرين فى اليوم، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارتى القوى العاملة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتطعيم المسافرين لأغراض العمل والبعثات التعليمية بالإضافة لأغراض العلاج.

وأشارت الوزيرة، إلى وصول شحنات أخرى من جرعات لقاح "جونسون أند جونسون" خلال الأيام القادمة لاستمرار تطعيم المسافرين، لافتة إلى أنه سيتم تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين لمتلقى لقاح استرازنكا من المسافرين؛ إلى 4 أسابيع، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.

وتابعت أنه تم تخصيص مركز بمقر البعثات للخارج التابع لوزارة التعليم العالى بمنطقة مدينة نصر، وذلك لتسهيل تطعيم المسافرين لأغراض البعثات التعليمية سواء فى مرحلة التعليم الجامعى أو ما بعد الجامعى.

وأكدت الوزيرة تطعيم 95% من العاملين بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى استمرار تطعيم كافة العاملين بالوزارات ودواوين الحكومة والقطاعات والهيئات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تطعيم المواطنين فى الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادى والموانئ وغيرها، مشيرة إلى البدء فى طرح الإنتاج القومى من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" والذى سيتراوح من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريًا، مضيفة أنه من المتوقع وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحى "فايزر وموديرنا" خلال الفترة القادمة.

وأكدت الوزيرة استمرار تسجيل وتطعيم جميع العاملين فى وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى حتى شهر سبتمبر القادم، وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد، داعية كافة العاملين فى وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم بالتسجيل على الموقع الإلكترونى، وستصلهم رسالة تحديد الموعد ومكان التطعيم، خلال 72 ساعة من التسجيل، لتلقى اللقاح فى مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى الجمهورية.