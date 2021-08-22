إنفوجراف.. 5 خطوات للتقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - يسعى ملايين الطلاب للتقدم إلى أكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام بطلبات الرغبة فى الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية وما يعادلها عبر الإنترنت حتى يوم 6 سبتمبر المقبل. وفى الإنفوجراف التالى نستعرض 5 خطوات للتقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت. - الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الإنترنت. - اختيار موقع أكاديمية الشرطة. - إدخال الرقم القومى ورقم الجلوس. - تظهر للطالب بيانات "الاسم والمجموع، واسم المنطقة التعليمية". - يظهر للطلاب 3 أيام، يختار منهم يوم لأداء الاختبار الأول.

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