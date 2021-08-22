محافظ القاهرة يكرم 9 طلاب من أوائل الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من أبناء محافظة القاهرة، والبالغ عددهم 9 طلاب وطالبات، وذلك فى حفل أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وهواتف محمولة ودورع تكريم لكافة الطلبة الأوائل.





وأكد محافظ القاهرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، ويحرص دائما على أن يكون الطالب المصرى فى مسار التعليم الحديث على مستوى العالم.

وأعرب عبدالعال، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكدا أن التكريم يأتى فى المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظرا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة فى ظل عام دراسى استثنائى.

وطالب المحافظ أبنائه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم حيث أن مصر تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين فى كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

ووجه الشكر لجميع العاملين بمديرية التريية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسى بسبب فيروس كورونا من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

يذكر أن محافظة القاهرة حصدت 9 مراكز على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2020 ـ 2021، وجاءت أسماء الطلاب كالتالى: أحمد اسامة على محمد السيد الثانى على الجمهورية شعبة علمى رياضة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين، وأحمد حسين على أحمد الرابع مكرر على الجمهورية شعبة علمى رياضة مدرسة حلوان الثانوية بنين، وبلال إبراهيم يونس إبراهيم الرابع مكرر على الجمهورية شعبة علمى رياضة مدرسة سعد زغلول الثانوية الرسمية المتميزة للغات، محمد مصطفى فخر الدين أحمد الثالث مكرر على الجمهورية شعبة علمى علوم مدرسة د. نرمين اسماعيل، آلاء على على محمود الرابع على الجمهورية شعبة ادبى مدرسة الحرية بنات، ديليسيا انيس رزق الله انيس الرابع مكرر على الجمهورية شعبة ادبى مدرسة القلب المقدس، شاول عيسى بسطا جبرائيل الخامس مكرر على الجمهورية شعبة ادبى مدرسة دى لاسال الفرير، محمود محمد حسن حسن الطنملى الخامس مكرر على الجمهورية شعبة ادبى مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات، مريانا منير صدقى حنا الأول على الجمهورية مكفوفين مدرسة النور والأمل بالنزهة بنات.

حضر الاحتفال نائبى المحافظ للمنطقتين الشرقية والشمالية، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.