الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد السيدة العذراء مريم

جدة - نرمين السيد - احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بعيد "صعود جسد السيدة العذراء مريم"، بعد صوم استمر لمدة 15 يوما بدأته الكنيسة فى السابع من أغسطس الجارى، حيث أقيمت القداسات والنهضات الروحية المسائية فى الكنائس التى تحمل اسمها وعدد من الكنائس الأخرى.





واتخذت كافة الكنائس والأديرة كافة الإجراءات الوقائية للحماية من انتقال فيروس كورونا، حيث لم تسمح بدخول أى فرد إلى الكنيسة دون ارتداء الكمامة الطبية مع قياس درجات الحرارة واستخدام المطهرات ومسافات التباعد المناسبة داخل الكنيسة وكذلك أثناء الدخول والانصراف. ونشر القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الرثوذكسية تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لجموع الشعب القبطى عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمناسبة عيد صعود جسد السيدة العذراء.

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