صور.. وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجيلى تاج الدين أبو شامة، نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات، مستشار الوزير والمهندسة دينا عبد المنعم، مساعد الوزير للتطوير والمتابعة، والدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية، والمهندس إيهاب حامد، نائب رئيس قطاع التعاون الدولى، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا اللقاء يستهدف بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الإنتاج الحربى ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية ومناقشة آليات التمويل والسداد للتعاقدات بين الجانبين، مؤكداً على أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لعلاقات التعاون القائمة مع الجانب السودانى وتسعى لتطويرها لآفاق أكثر رحابة.

كما أكد على أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى هى الانفتاح على التعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

وأشار الوزير "مرسى" إلى أن هذا اللقاء ليس الأول مع ممثلى منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بل يأتى هذا اللقاء فى إطار سلسلة من اللقاءات التى تمت بين الجانبين وهو ما يعكس حرص "الإنتاج الحربى" و"منظومة الصناعات الدفاعية السودانية" على متابعة مستجدات التعاون بين الجانب المصرى والسودانى والإسراع فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خاصةً فى ضوء اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها من ممثلى (منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وزارة الإنتاج الحربى، الهيئة العربية للتصنيع) والتى اجتمعت أكثر من مرة لتحقيق التواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

من جانبه أعرب الجيلى تاج الدين، نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية عن امتنانه لحجم وتشعب علاقات التعاون مع الجانب المصرى، مؤكداً حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن اهتمام المنظومة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى، وذلك لتحقيق عائد اقتصادى يعود بالنفع على الجانبين، مضيفاً أن مجالات التعاون مع مصر لا تقتصر على الجانب العسكرى فقط ولكن تضم مسارات مدنية أيضاً، مشيداً بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.

وأكد "تاج الدين" على التقارب الجغرافى والثقافى بين البلدين، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من علاقات السودان مع الدول الإفريقية المجاورة لفتح أسواق جديدة للصناعات المصرية والصناعات (المصرية - السودانية)، موضحاً أن اهتمام الجانب السودانى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين، حيث يقوم الجانبان بإنتاج ذات المنتجات العسكرية والمدنية، كما تمتلك كلتاهما إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، وهو ما يمثل مقومات يمكن الاستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة فى مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن الجانبين اتفقا فى نهاية اللقاء على قيام وفد من مجمع اليرموك التابع للمنظومة بزيارة الشركات (18، 81، 270) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى خلال الفترة المقبلة لإستكمال المناقشات الفنية والمفاوضات المالية خاصة العروض التى تم تقديمها.