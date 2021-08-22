السفير الأرمينى: مصر بلدى الثانى وأحرص على توطيد العلاقات مع المصريين

جدة - نرمين السيد - ورحبت وزيرة الهجرة بالسفير الأرمينى، وقدمت خالص الشكر له على جهوده التى بذلها خلال فترة تواجده بالقاهرة، وبالأخص دوره فيما حققته مبادرة "إحنا المصريين الأرمن" من نجاح باهر بين شعبى مصر وأرمينيا.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن "المصريين الأرمن" جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى المصرى ولعبوا دورا مهما فى تاريخ مصر الحديث وما زالوا يساهمون حتى اليوم بشكل مهم فى توطيد العلاقات بين البلدين، لافتة إلى مشاركتهم الفاعلة فى الاحتفالية الكبرى للمشروع القومى "حياة كريمة" التى أقيمت باستاد القاهرة فى منتصف يوليو الماضى بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشادت وزيرة الهجرة، أيضا، بالدور الوطنى للمصريين الأرمن الذين لم ولن يدخروا جهدا فى مساندة الدولة المصرية فى كل الظروف، مشيرة إلى تبرعهم إلى صندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا العالمية عام 2020.

من جانبه، أعرب السفير الأرمينى كارين كريكوريان، عن عميق شكره وتقديره للوزيرة على حفاوة الاستقبال والتكريم، وأكد أن مصر بلده الثانى وسيظل حريصا على التواصل وتوطيد العلاقات مع المصريين مهما بعدت المسافات، داعيا الوزيرة إلى زيارة أرمينيا فى أقرب وقت.

وفى ختام اللقاء، منحت وزيرة الهجرة السفير الأرمينى درع تكريم وذلك تقديرا لدوره وجهوده طيلة فترة توليه مهام منصبه بالقاهرة، مشددة على أنه قدم خلال تلك الفترة مثالا يحتذى به فى الإخلاص والتفانى.